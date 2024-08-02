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華通法律事務所所長帶頭洩密 劉振瑋等3律師被起訴

生技公司監察人高禎祥。（資料照）

生技公司監察人高禎祥。（資料照）

2024/08/02 16:57

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地檢署偵辦教授涉侵占專利案執行搜索時，意外在被告家中查獲台南地檢署偵查中的卷證資料，循線查出曾任中國四川省政府省長顧問、華通法律事務所所長劉振瑋，與受雇律師黃雨柔、王筱雯，將檢方聲押卷宗等資料洩給當事人，北檢依洩漏國防以外秘密、非法利用個資等罪，起訴劉男等3名律師。

全案源於，北醫大教授黃彥華、台大醫學院研究所所長林泰元夫婦，被控私自將幹細胞應用研發成果申請兩項專利，涉背信、侵占，台北地檢署2022年6月發動搜索，並約談黃彥華夫婦，以及涉案的廠商華華大有國際負責人朱寶麒、監察人高禎祥等人。

未料，北檢搜索高禎祥住處時，查獲台南地檢署偵查中的卷證資料，內容是朱寶麒開設的金湧長生公司，因未經我國藥事主管機關核准，受美國掛牌的公司委託，製造生產間質幹細胞、外泌體等相關生物製劑供施打注射於人體，再由高禎祥掌握的慕求富利國際公司在台對外販售，遭台南地檢查辦。

台北地檢署起訴指出，2022年6月23日，台南地檢署指揮台南市刑大，以涉嫌詐欺、藥事法等罪，搜索、約談高禎祥的鄭姓特助，及慕求富利國際公司廖姓員工，劉振瑋隨即指派律師黃雨柔、王筱雯，分別擔任其辯護人。

未料，黃雨柔竟把廖女接受警詢的內容等偵查秘密傳給高禎祥，更利用擔任鄭女辯護人機會，向台南地院聲請閱卷，取得鄭女犯罪事實、聲押理由、證據方法等彩色影本資料，再交給高禎祥，甚至把其他共犯答辯等內容，傳送至「朱董案件」的群組，洩漏給高禎祥、朱寶麒。

另王筱雯則在陪同廖女接受檢方複訊時，把偵查內容詳細記錄為開庭報告，並和劉振瑋討論後，同樣傳送到「朱董案件」群組。台北地檢署依個資法、非公務員洩漏國防以外秘密等罪，起訴劉振瑋、黃雨柔、王筱雯。

至於曾代表藝人大S前夫汪小菲代發聲明及受訪的律師呂月瑛，也曾以被告身分遭約談，但檢方調查後認為，她只是一同開會看到相關卷宗，並未參與，依罪嫌不足不起訴。

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