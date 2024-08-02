埔里地母廟香客爆行車糾紛 一方事後疑毀損車胎報復吃上官司

地母廟停車場發生香客糾紛，張姓男子事後開車返回，涉嫌對發生爭吵的車輛車胎進行破壞。（民眾提供）

2024/08/02 14:22

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮地母廟停車場日前發生香客行車糾紛，手抱嬰兒的張姓男子不滿黃姓車主的車輛倒車未注意，險些輾過他的腳而急拍車窗提醒並要求道歉，對方質疑為何用力拍打車窗而拒不道歉，雙方爆發口角衝突，事後黃姓車主的輪胎疑遭人放置雞爪釘刺破，經調閱監視器發現是已離開的張男折返所為，憤而提告涉嫌違反強制罪、毀損罪，埔里分局受理展開偵辦。

據了解，這起香客糾紛發生在上月22日，地母廟大門右側的小型停車場，住宜蘭黃姓車主的車輛準備倒車離開，手抱嬰兒的張姓男子正好在車輛後方險些被撞，因此急忙拍打車窗提醒，避免腳被車輪輾過。

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開車的男子下車，張男即要求道歉，黃姓男子則是不滿張男用力拍打車窗的行為，堅決不道歉，雙方你一言我一語吵了起來，甚至愈吵愈凶，經其他人的勸阻才平息，事後黃姓車主一行人要離開時發現車胎沒氣了，調閱停車場監視器，發現張姓男子開車返回停車場，下車後逕行蹲在其4個車輪下疑似放置雞爪釘導致輪胎破損，黃姓男子隔天返回宜蘭後報警，控告張男涉嫌毀損及強制罪，事件PO網引起網友熱議，認為雙方都有錯，開車的錯在先，差點被撞的則錯在後。

該案經宜蘭縣警局受理後轉報埔里分局，埔里分局副分局長楊光旭表示，分局已著手積極偵辦，後續依規定移送南投地檢署偵辦。

南投縣埔里鎮地母廟是地方重要信仰中心，吸引信徒前來參拜，香火鼎盛。（記者佟振國攝）

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