為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

埔里地母廟香客爆行車糾紛 一方事後疑毀損車胎報復吃上官司

地母廟停車場發生香客糾紛，張姓男子事後開車返回，涉嫌對發生爭吵的車輛車胎進行破壞。（民眾提供）

地母廟停車場發生香客糾紛，張姓男子事後開車返回，涉嫌對發生爭吵的車輛車胎進行破壞。（民眾提供）

2024/08/02 14:22

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮地母廟停車場日前發生香客行車糾紛，手抱嬰兒的張姓男子不滿黃姓車主的車輛倒車未注意，險些輾過他的腳而急拍車窗提醒並要求道歉，對方質疑為何用力拍打車窗而拒不道歉，雙方爆發口角衝突，事後黃姓車主的輪胎疑遭人放置雞爪釘刺破，經調閱監視器發現是已離開的張男折返所為，憤而提告涉嫌違反強制罪、毀損罪，埔里分局受理展開偵辦。

據了解，這起香客糾紛發生在上月22日，地母廟大門右側的小型停車場，住宜蘭黃姓車主的車輛準備倒車離開，手抱嬰兒的張姓男子正好在車輛後方險些被撞，因此急忙拍打車窗提醒，避免腳被車輪輾過。

開車的男子下車，張男即要求道歉，黃姓男子則是不滿張男用力拍打車窗的行為，堅決不道歉，雙方你一言我一語吵了起來，甚至愈吵愈凶，經其他人的勸阻才平息，事後黃姓車主一行人要離開時發現車胎沒氣了，調閱停車場監視器，發現張姓男子開車返回停車場，下車後逕行蹲在其4個車輪下疑似放置雞爪釘導致輪胎破損，黃姓男子隔天返回宜蘭後報警，控告張男涉嫌毀損及強制罪，事件PO網引起網友熱議，認為雙方都有錯，開車的錯在先，差點被撞的則錯在後。

該案經宜蘭縣警局受理後轉報埔里分局，埔里分局副分局長楊光旭表示，分局已著手積極偵辦，後續依規定移送南投地檢署偵辦。

南投縣埔里鎮地母廟是地方重要信仰中心，吸引信徒前來參拜，香火鼎盛。（記者佟振國攝）

南投縣埔里鎮地母廟是地方重要信仰中心，吸引信徒前來參拜，香火鼎盛。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不滿被叭當街攔車 外送員送完餐後提告「漂浮騎士」強制罪
2024/07/31 17:39

不滿被叭當街攔車 外送員送完餐後提告「漂浮騎士」強制罪
超車不成變逼車！高雄瑪莎拉蒂男亮開山刀 這下慘了
2024/07/09 11:51

超車不成變逼車！高雄瑪莎拉蒂男亮開山刀 這下慘了

復旦明星學區加持 逐學區找房比例高
不滿後方車頭燈太亮起爭執 男馬路上「三字經」理論判罰4000元
2024/07/13 09:41

不滿後方車頭燈太亮起爭執 男馬路上「三字經」理論判罰4000元
國道行車糾紛亮槍恐嚇 警嘉義開6槍逮人
2024/07/23 18:56

國道行車糾紛亮槍恐嚇 警嘉義開6槍逮人

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播