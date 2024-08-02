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持有人欠債上億 屏東枋山2甲4分魚塭地附透天厝8/6拍賣

枋山臨台1線2甲4分魚塭地附透天厝將被拍賣。（法務部行政執行署屏東分署提供）

枋山臨台1線2甲4分魚塭地附透天厝將被拍賣。（法務部行政執行署屏東分署提供）

2024/08/02 09:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕法務部行政執行署屏東分署將於下週二（8月6日）辦理「123拍賣會」，當天最吸睛的物件將是枋山鄉臨台1線2甲4分魚塭地，還附透天厝。

執行署屏東分署表示，位於枋山鄉的該筆拍賣物件為16筆魚塭地，共2甲4分，臨省道台1線，交通便利車輛好進出，上面有一棟2層樓未辦保存登記透天厝併付拍賣，目前一拍底價是5423萬元。

該件不動產為義務人單獨所有，並非持分，土地總面積7273坪，登記使用分區為農牧用地，養殖池是室外池，平均一坪地約7000元，適合對大面積魚塭有需求的民眾進場。

義務人是因為滯欠所得稅被國稅局移送執行，預計順利拍定後所欠稅捐債務將能全部獲償，並使義務人所欠上億元銀行債務部分受償。

屏東分署也表示，此次法拍會動產部分，有納智捷白色中古車一輛，出廠6年，排氣量1556c.c.，有興趣的民眾可於8月6日上午9點半到分署觀覽拍賣物，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。

當天拍賣的不動產另有座落萬丹、恆春與來義的土地及建物，屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，在8月5日以前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，於8月6日下午2點半至3點也可在拍賣室現場投標，下午3點進行開標。有興趣的民眾可上分署官網，瀏覽各項拍賣公告與不動產360度環景照片。

拍賣物還有納智捷白色中古車一輛，出廠6年。（法務部行政執行署屏東分署提供）

拍賣物還有納智捷白色中古車一輛，出廠6年。（法務部行政執行署屏東分署提供）

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