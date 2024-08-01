幼兒園狼師案難揭案情！衛福部擬報導指引：3情況機構名稱可揭露

衛福部保護司會議討論兒少及性暴力事件報導指引。（資料照）

2024/08/01 20:23

〔記者林志怡／台北報導〕台北市日前爆出幼兒園狼師性侵案，引起各界譁然，但媒體礙於法規限制、可揭露的相關訊息有限，民眾擔憂無法及時掌握相關風險。衛福部經會議擬定「兒少及性暴力事件報導指引」草案，規定3類情況不得揭露行為人資訊，但設有3項例外情況，其中包括調查期間、行為人仍任職於兒少、身障、老人機構服務，可報導行為人當下任職的單位名稱。

衛福部保護司等邀集媒體公會、兒少團體與專家，針對媒體報導兒少及性暴力事件的報導指引進行討論，並了解與會單位的意見，於今日15時30分舉行會議、17時30分許結束會議。

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保護司長張秀鴛指出，與會代表於會中共同聲明，認同並肯定媒體高度自律，近年「踩紅線」案件越來越少，但要兼顧兒少隱私權與維護社會公義有其困難與辛苦之處，希望未來有案例彙編、利示框架等，讓各爭議爭點得到更清楚的討論與解釋。

針對這次會議擬定的草案內容，張秀鴛表示，內容計有6項，包括「指引規範依據」、「指引適用的媒體範圍」、「適用之兒少及性暴力事件樣態」、「禁止揭露對象及資訊之情境」、「可揭露之例外規定」、「其他注意事項」等，但礙於會議時間限制，會中著重於第4條、第5條內容，其餘條文會後各與會單位可在會後3日內、會議紀錄完成前，書面提出文字修正建議。

張秀鴛指出，指引草案中規範，適用範圍的媒體範圍為廣播、電視、宣傳品、出版品、網際網路或其他媒體業者，兒少及性暴力事則包含兒少法第69條第1項各款事件、性侵害、性騷擾、兒少性影像、「刑法」規範的性影像等。

草案第4條規範，一律禁止公布被害人身分資訊，行為人方面，若行為人未滿18歲、與被害人為家庭成員或親密關係伴侶者，或行為人與被害人具有因揭露行為人資訊，可以間接識別被害人身分的關係，不得揭露行為人的身份資訊。

然而，草案第5條明列3項可揭露行為人身份的例外情況，包括事件進行調查當下、尚未排除觸法嫌疑前，仍服務於兒少、身障、老人為主的教育、社福或長照機構，可公布行為人當下的服務單位，另若被害人為成年人，且未有心智障礙者、受監護宣告或輔助宣告等情事，可報導本人同意的事件內容。

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