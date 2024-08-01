基亞董事長張世忠家族涉內線交易 士檢偵結不起訴

基亞生技董事長張世忠（見圖）、胞妹張姿玲、妹婿黃子亮，均被控涉內線交易以避損；士檢偵結給予3人均不起訴。（資料照）

2024/08/01 17:32

〔記者溫于德／台北報導〕身兼基亞生技董事長、基亞子公司TDL董事的張世忠，被控得知「TDL因未立即揭露對公司股價有重大影響之消息，而遭澳洲交易所暫停股票交易」後，先把內線消息告知胞妹張姿玲、妹婿黃子亮，讓兩人出脫基亞股票以避損877萬多元。士林地檢署調查後，指張等3人沒有犯意聯絡，均處分不起訴。

不起訴處分指，澳洲時間2020年3月18，TDL於澳洲證券交易公告重訊，指TDL轉投資的德必碁生物科技（廈門）有限公司自主研發的新冠肺炎檢測試劑盒，已獲歐盟CE認證；然經澳洲交易所調查後，認TDL未立即揭露對公司股價會有重大影響的消息，涉嫌違反澳洲規定，決定19日命TDL暫停交易。

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張世忠一得知消息後，涉立即把消息透露給張姿玲、黃子亮，兩人也明知證交法規定在消息還未公開前或公告後的18小時內，不得自行或以他人名義買賣基亞股票，竟陸續出脫基亞股票共1002仟股、避損877萬多元。

後來張世忠到案解釋，TDL發布重訊時是由財會主管跟法務主管討論後決定是否應該要發布，張進一步提到，2020年3月18日廈門德必碁公司取得歐盟CE認證，但不知道要公告，基亞得知後才趕快通知TDL公告，基亞也同步公告。

張世忠也說，印象中是在2020年3月19日知道暫停交易這件事，但他不太記得是否有通知基亞的董事事，不過通常重大的事情他都會跟董事講，不過他並沒以進場交易基亞的股票。張姿玲、黃子亮也都否認犯行。

士檢認為，張姿玲、黃子亮雖不否認對TDL停牌這件事有印象，然兩人究竟是從財務報告知悉或從他處聽聞，無從確認；再者，黃子亮從2019年7月3日至2020年6月30日間，幾乎每天都有賣出基亞股票，也就是說，黃的交易行為沒有明顯改變，況若黃真的得知暫停交易這個消息，可以一口氣將股票賣掉脫手，不必以每日掛單10仟股以下的方式賣出。

因此，在沒有積極證據可證明張世忠、張姿玲、黃子亮等3人，有內線交易的犯意聯絡情況下，士檢決定對3人不起訴。

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