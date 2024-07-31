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沒在怕？小琉球暑假首月 日均10件未戴安全帽罰單

警方無預警登島進行取締。（警方提供）

警方無預警登島進行取締。（警方提供）

2024/07/31 21:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕暑假的屏東小琉球、墾丁湧入大量遊客衍生交通亂象，小琉球島上騎機車不戴安全帽的情形再度故態復萌，東港警分局不定期登島取締，1個月下來取締近300件，等同1天可以開出近10張單，看來機車騎士大多沒在怕。

暑假剛過一半，東港警方已在小琉球開出333張交通罰單，其中292張單即為未戴安全帽，警方推測，不少外地人到了小琉球，沉浸在海島悠閒渡假氛圍裡時，連用路安全最基本的戴安全帽習慣都拋之腦後，暑期遊客這類未戴帽騎士大幅激增。

警方指出，屏東離島小琉球為暑假旅遊熱點，大量湧入的人、車流造成小琉球交通混亂，東港警分局展開暑期交通大執法，採無預警式登島取締，稽查旅遊業者改裝貨車車斗載人及未戴安全帽等取締交通違規，警方強調，為遊客及用路人的安全著想，將持續不定期對小琉球進行登島大執法。

警方表示，除了騎乘機車未戴安全帽外，警方也開出無照駕駛29件、逆向行駛8件、違規停車4件，其中違規停車相對罕見，對此，警方指出，島上部分道路狹窄，只要違停就極易造成通行的困難，行人甚至得進入車道與汽、機車爭道，險家環生，因此也將加強違停取締。

警方無預警登島進行取締。（警方提供）

警方無預警登島進行取締。（警方提供）

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