翻落國道橋下 車內男女靠手機「自動報案系統」獲救

國道1號苗栗銅鑼北上路段昨日晚間，發生1輛轎車疑似失控打滑，撞擊護欄後翻覆掉落至國道橋下事故。（圖由苗栗縣消防局提供）

2024/07/31 15:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道一號苗栗銅鑼北上路段昨日晚間，發生1輛轎車疑似失控打滑，撞擊護欄後翻覆掉落至國道橋下事故，車內1對男女受傷，因2人的手機有「自動報案系統」，發出求救信息，苗栗縣消防局接獲報案，派員趕赴將2人送醫治療。

苗栗縣消防局表示，昨晚9點多，消防局指揮中心接獲事故車內人員的「手機自動報案系統」通報有車禍發生，查詢手機傳達的GPS定位點後，通報銅鑼消防分隊人車前往搶救。

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消防人員抵達現場後，發現為1輛轎車翻落國道橋下，救援困難，立即請求支援，消防局也曾派消防車及三義救護車支援，消防人員增至6名，同時請求銅鑼義消人員協助。

消防人員發現車內2名傷者為1對男女，男子頭部有明顯外傷，女子僅受驚嚇，2名患者分別由三義、銅鑼救護車載送至苗栗市大千綜合醫院治療。

國道警方初步調查，這起車禍發生在國道北上約140公里附近，駕駛人不慎失控打滑撞擊護欄後，車輛翻落至國道橋下。

縣府消防局第一大隊也提醒民眾，在國道路段行駛中，應隨時保持良好精神狀況，尤其雨天路滑情形，要與前方前輛保持一定安全距離，以保障駕駛及乘客生命安全。

車內1對男女受傷，因2人的手機有「自動報案系統」，發出求救信息，苗栗縣消防局接獲報案，派員趕赴將2人送醫治療。（圖由苗栗縣消防局提供）

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