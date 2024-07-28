畫面曝光！現代休旅車雪隧撞BMW 2傷車禍驚險瞬間
2024/07/28 12:28
〔記者江志雄／宜蘭報導〕1輛現代（Hyundai）黑色休旅車昨天傍晚行經國道5號南向24公里雪山隧道內往宜蘭方向時偏離車道，撞上前方的白色BMW轎車，造成休旅車上2人受傷，雪隧交通一度受阻，事發當時行車紀錄器拍下畫面曝光，網友直呼太驚險了。
昨天傍晚5點22分，行駛在雪隧外側車道的黑色現代汽車休旅車，不明原因偏離車道，撞擊內側車道的白色BMW轎車右後車尾，再擦撞隧道壁，其他車輛行車紀錄器拍下車禍經過，把畫面PO上網，畫面中的休旅車在行進中突然失控，往內側車道偏移撞上BMW，2車彈飛後停在外側車道，因適逢交通尖峰時段，導致南下車輛大排長龍。
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國9隊指出，車禍發生時，巡邏警力剛好到事故地點附近執行勤務，發現追撞事故後隨即封閉外側車道，並通報勤務中心，派遣拖吊車、救護車及交維車輛到場，2車駕駛酒測值0，休旅車上2名乘客額頭及耳朵紅腫，均意識清楚，由救護車送醫，肇事原因尚待釐清。
警方呼籲用路人，開車上路務必保持良好精神，隨時注意前方路況，勿分心、疲勞駕駛或超速，也不要過度依賴輔助駕駛系統，以確保行車安全。