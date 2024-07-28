畫面曝光！現代休旅車雪隧撞BMW 2傷車禍驚險瞬間

雪隧昨天傍晚發生黑色休旅車（左側紅圈）撞上白色BMW（右側紅圈），造成休旅車上2人受傷。（圖由警方提供）

2024/07/28 12:28

〔記者江志雄／宜蘭報導〕1輛現代（Hyundai）黑色休旅車昨天傍晚行經國道5號南向24公里雪山隧道內往宜蘭方向時偏離車道，撞上前方的白色BMW轎車，造成休旅車上2人受傷，雪隧交通一度受阻，事發當時行車紀錄器拍下畫面曝光，網友直呼太驚險了。

昨天傍晚5點22分，行駛在雪隧外側車道的黑色現代汽車休旅車，不明原因偏離車道，撞擊內側車道的白色BMW轎車右後車尾，再擦撞隧道壁，其他車輛行車紀錄器拍下車禍經過，把畫面PO上網，畫面中的休旅車在行進中突然失控，往內側車道偏移撞上BMW，2車彈飛後停在外側車道，因適逢交通尖峰時段，導致南下車輛大排長龍。

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國9隊指出，車禍發生時，巡邏警力剛好到事故地點附近執行勤務，發現追撞事故後隨即封閉外側車道，並通報勤務中心，派遣拖吊車、救護車及交維車輛到場，2車駕駛酒測值0，休旅車上2名乘客額頭及耳朵紅腫，均意識清楚，由救護車送醫，肇事原因尚待釐清。

警方呼籲用路人，開車上路務必保持良好精神，隨時注意前方路況，勿分心、疲勞駕駛或超速，也不要過度依賴輔助駕駛系統，以確保行車安全。

雪隧發生休旅車撞上BMW車禍，被行車紀錄器拍下。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

BMW右後車尾受損。（圖由警方提供）

事發後，休旅車上2名乘客受傷被送醫救治。（圖由警方提供）

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