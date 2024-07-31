只為3萬元！大馬男當「毒螺」 攜6公斤海洛因闖關被逮

馬來西亞男子王世源夾藏6公斤海洛因來台被查獲；桃檢今偵結起訴。（記者余瑞仁攝）

2024/07/31 16:31

〔記者余瑞仁／桃園報導〕馬來西亞籍男子王世源只為3萬餘元報酬，涉擔任「毒螺」，今年5月攜帶黑市價3千餘萬元、6公斤重的海洛因搭機來台，經關務署台北關人員截獲送辦，桃園地檢署今偵結，將王男依運輸一級毒品、私運管制物品進口等罪嫌起訴，並向法院請求量處王男16年、併科罰金10萬元。

檢方調查，34歲馬來西亞籍男子ONG SHEY GUAN（中文名：王世源）與綽號「阿輝」男子，及微信暱稱「Cy2006」即「Calvin Yip」、「酷琪」、「小劉」等帳號之人，談妥以5000元馬來西亞令吉（約新台幣3萬5千元）為報酬，之後由「酷琪」指示王男，於今年5月30日上午前到馬來西亞吉隆坡Hotel Caliber飯店，取得總毛重6343.79公克海洛因毒品的油管，藏放在行李內，王男當天下午搭乘3點於吉隆坡機場飛往桃園國際機場的華航班機，當晚9點抵達機場入境檢查時，海關人員於行李中查獲夾藏的海洛因油管，通報桃市調查站人員到場將王男逮捕，經移送檢方複訊後聲押獲准，目前羈押於桃園看守所。

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檢方偵查時，王男坦承為了賺取馬來西亞令吉5000元，由國際毒梟安排，從馬來西亞攜帶藏放毒品的油管於行李中，隨班機託運來台，而他已先領取新台幣7000元報酬。檢方今偵結將他依運輸第一級毒品等罪嫌起訴。

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