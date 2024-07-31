台中在地企業挺警察 贈超過3百萬600台微型攝影機

捐贈儀式今天在台中市警局舉行。（市警局提供）

2024/07/31 14:37

〔記者許國楨／台中報導〕微型攝影機（密錄器）是警方查緝兇嫌、偵查辦案重要工具，長期熱心公益的台中市后里區伯悦有限公司，總經理王成疄有感人權意識提升及第一線員警在執勤中面臨的挑戰，今天捐贈總價348萬，共600台自行生產高品質微型攝影機給台中市警局，期提升員警執勤時的安全性和執法效果，也展現企業社會責任。

捐贈儀式今日（31日）上午在市警局舉行，局長李文章代表受贈並頒發感謝狀給王總經理，表彰伯悅有限公司對社會公益和治安的貢獻，李文章強調，非常感謝伯悅有限公司的慷慨捐贈，這批微型攝影機將大大提升同仁在執行任務時對於現場影像紀錄的保存，除有利案件偵辦，更能保護民眾及員警自身權益。

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希望未來能有更多企業和社會力量共同參與，支持警察維護社會治安的工作；主要生產測量儀器及手工具製造的伯悅有限公司總經理王成疄則表示，身為台中市在地企業公司有責任回饋社會，看到員警保護市民安全所付出的努力，深感敬佩，希望通過捐贈這批微型攝影機，讓員警執勤過程中得到更多保障，也讓社會各界看到對治安的重視。

外勤員警對這批新設備反應熱烈，清水分局行政組長陳欽錫表示，這批微型攝影機具有廣角173度，電池續行力長達7小時、記憶體128G，還有夜視及wifi功能，不僅輕便且功能強大，能在突發情況下迅速記錄現場情況，對執勤有很大的幫助，也讓員警和民眾的權益都能得到更好的保障。

市警局表示，這批微型攝影機將全數優先配發給外勤單位使用，確保同仁在干涉、取締、告發、處理案件等執法過程中，能夠完整保全證據，進而有效保障民眾及員警的權益，持續為台中市治安努力。

伯悅有限公司捐贈的高品質微型攝影機。（市警局提供）

局長李文章（圖左）代表受贈並頒發感謝狀給伯悅公司總經理王成疄。（市警局提供）

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