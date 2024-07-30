北斗大火釀3死王惠美遭質疑反應慢半拍 縣府回應了

彰化縣長王惠美（右）慰問北斗大火往生者親屬，提供緊急慰助金。（彰化縣政府提供）

2024/07/30 19:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣北斗鎮中山路機車行今晨大火釀成3死慘劇，有民眾質疑縣長王惠美反應慢半拍，前天才去拜火神，今天卻不見她到場。對此，縣府說，王惠美在第一時間指示相關單位做好救災及啟動關懷協助工作，下午親自向死者親屬致意，提供緊急慰問金。而前天是火德星君誕辰，王惠美率領消防及義消參拜祈福，祈求風調雨順、合境平安。

縣府說，北斗鎮一早大火造成3人死亡，縣長王惠美參加縣政行程得知消息後，第一時間就指示勞工處、社會處、衛生局、消防局等單位，務必做好救災及啟動關懷協助工作。下午出席擴大主管會報後，就立即與社會處長王蘭心到殯儀館向往生者親屬致意，也提供緊急的慰助金，向親屬說明縣府會全力協助。

請繼續往下閱讀...

王惠美前天才去拜火神，今天北斗就發生大火釀3死，引發高度討論。縣府說，前天農曆6月23日是火德星君誕辰，民間習俗會這天參拜，火德星君是道教信奉的火神，與消防局的「業務」習習相關，縣長因而率領消防及義消參拜祈福，祈求風調雨順、合境平安、消防同仁出入平安。

縣府指出，祭拜火德星君是安定民心的傳統信仰儀式，與火警發生次數並無直接關聯，主要是火德星君也是消防人員守護神，受到許多救災人員虔誠祭祀。消防局強化防火防災宣導及辦理各項救災演練，平日防患未然，才能減少火災的發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法