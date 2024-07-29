華航工會3人被認遷戶籍投票判有罪定讞 聲請釋憲改判無罪確定

華航企業工會理事長劉惠宗（右）等3人被控遷戶籍到桃園，把市長選票投給工會推派的朱梅雪；一審、更一審均認定劉等3人有罪，經釋憲，3人獲判無罪確定。（資料照）

2024/07/29 11:06

〔記者溫于德／台北報導〕華航企業工會理事長劉惠宗、理事朱良駿、桃園市空服員職業工會理事長趙剛，6年前將戶口遷到桃園，再把桃園市長選票投給工會推派參選的朱梅雪，劉等3人事後被依妨害投票罪各判刑3月、得易科罰金，緩刑2年定讞。劉等3人不服，經聲請釋憲，憲法法庭將全案發回重審，並由高等法院更二審逆轉改判3人無罪；最高法院駁回上訴確定。

華航工會於2018年舉行會員代表大會，表決通過推派工會秘書長朱梅雪參選桃園市第2屆市長選舉。然桃園地檢署發現，劉惠宗等3人，明知並未實際居住在桃園市戶籍地址，卻為使朱梅雪當選桃園市長，竟於2018年7月將戶籍虛偽遷入桃園市，並於同年11月24日桃園市長選舉完成投票。

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桃園地院一審依妨害投票罪對劉等3人各判刑3月、得易科罰金，緩刑2年。高院二審認定3人多年來上班工作都在桃園市，與桃園市有「人、地的連結關係」，改判無罪，然被最高法院撤銷發回，高院更一審維持一審有罪判決，最高法院駁回上訴確定。

後來劉惠宗等3人指妨害投票罪有違憲之虞，決定聲請釋憲，憲法法庭認為，確定判決並未考量憲法保障人民有選舉權的意旨，也未妥為解釋「虛偽遷徙戶籍」的概念，故將全案發回，再由最高法法院撤銷發回高院重審。

高院更二審認為，憲法法庭判決意旨指選罷法第15條第1項所訂在選區持續居住4個月以上的要件，其中關於「居住」的認定，基於憲法保障選舉權的意旨，不應侷限於居家生活的傳統概念，應擴及在每個每個選舉區持續就學、長期工作的情況。

也就是說，劉惠宗等3人實際居住地區雖然不在桃園市，但3人長期工作地點都在桃園市，因此3人將戶口遷到桃園市，不屬於虛偽遷徒戶籍的行為，均不構成犯罪，改判無罪。最高法院駁回上訴確定。

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