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華航工會理事長等3人幽靈人口投票案 更二審改判無罪

華航工會理事長和會員等3人幽靈人口投票案，高院更二審今均改判無罪，可上訴。（記者楊國文攝）

華航工會理事長和會員等3人幽靈人口投票案，高院更二審今均改判無罪，可上訴。（記者楊國文攝）

2024/03/05 14:24

〔記者楊國文／台北報導〕華航企業工會理事長劉惠宗與會員趙剛、朱良駿，5年前遷戶口到桃園，投票支持被工會推派參選桃園市長的朱梅雪，劉等3人被依刑法妨害投票罪各判刑3月，可易科罰金，緩刑2年定讞，3人聲請釋憲，經憲法法庭廢棄發回及最高法院撤銷原判決，由高院更二審審理，更二審今改判3人均無罪，可上訴。

華航工會於2018年舉行會員代表大會，表決通過推派工會秘書長朱梅雪參選桃園市第2屆市長選舉。

桃園地檢署調查指控，劉惠宗、趙剛及朱良駿等3人，明知並未實際實際居住在桃園市戶籍地址，為使朱梅雪當選桃園市長，竟於2018年7月將戶籍虛偽遷入桃園市，並於同年11月24日桃園市長選舉完成投票。

桃園地院審理後，依刑法妨害投票罪，將劉等3人各判刑3月，緩刑2年。上訴後，高等法院二審認定3人多年來上班工作都在桃園市，與桃園市有「人、地的連結關係」，改判無罪。全案上訴後，經最高法院撤銷發回後，高院更一審維持一審有罪判決，最高法院駁回上訴確定。

劉等3人認為刑法妨害投票罪有違憲之虞，向憲法法庭聲請釋憲及裁判憲法審查。憲法法受理後，將本案與另7件選舉幽靈人口釋憲案休併審理，認定刑法146條等規定並無違憲，另廢棄劉等3人有罪判決，發回最高法院審理。

最高法院審理認為，依據憲法法庭判決揭示，只要在某選舉區長期就業，此地區也是當事人日常生活重心所在，當事人將戶籍遷入就業所在的選舉區，經長期持續就業，而建構與選舉區成員休戚與共的網絡，成為政治社群的一員，也可因此認定具有「實際居住」事實，此案仍有須調查釐清之處，去年撤銷發回高院更二審。

高院更二審審理後，認定劉等3人罪證不足，今均改判無罪。可上訴。

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