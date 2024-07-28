將國小表弟當禁臠洩慾 變態表哥被重判8年半

將國小表弟當禁臠洩慾，變態表哥被重判八年半。（記者蔡彰盛攝）

2024/07/28 16:49

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓男子將小學六年級的表弟當成禁臠，只要二人有獨處機會，就逼表弟口交或肛交，獸行多達八次，被害人礙於親屬關係一直隱忍，事後才由學校老師通報社工進而查獲，新竹地院依性侵未滿14歲幼童罪重判陳男8年6月徒刑。

法官調查，陳男為小偉的表哥，因小偉母親需要上夜班，常把小偉放在外婆家照顧，因此與陳男常有互動。小偉讀小學六年級時，陳男將小偉壓在房間桌上，強脫褲子肛交，國二下學期在某停車場，陳男停好車就壓著頭逼他口交，二人逛完街回到停車場，小偉去上廁所，又被陳男拉進廁所逼迫口交，事後陳男多次趁小偉落單之際，不顧小偉反抗，強逼口交或強行肛交得逞，總計性侵犯行達八次之多。

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法官提到，本案之所以會被警方循線查獲，是因小偉母親事後得知兒子遭性侵隱情，擔心兒子的身心狀況，開學後向老師告知兒子遭表哥性侵，希望老師留意兒子的情緒反應，學校因此透過社工依法通報，法官認為這足以證明小偉並非主動報警，更無虛構事實誣賴表哥的可能。

法官審酌陳男身為被害人表哥，不思照顧及妥適相處，反而為滿足個人性慾，未嚴守人倫分際，罔顧被害人人格發展及心靈感受，多達八次性侵犯行，嚴重戕害表弟身心，造成其心理上難以磨滅的陰影，加上犯後一再否認犯行，新竹地院依對未滿14歲男童強制性交罪重判8年6月。

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