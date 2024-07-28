為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

將國小表弟當禁臠洩慾 變態表哥被重判8年半

將國小表弟當禁臠洩慾，變態表哥被重判八年半。（記者蔡彰盛攝）

將國小表弟當禁臠洩慾，變態表哥被重判八年半。（記者蔡彰盛攝）

2024/07/28 16:49

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓男子將小學六年級的表弟當成禁臠，只要二人有獨處機會，就逼表弟口交或肛交，獸行多達八次，被害人礙於親屬關係一直隱忍，事後才由學校老師通報社工進而查獲，新竹地院依性侵未滿14歲幼童罪重判陳男8年6月徒刑。

法官調查，陳男為小偉的表哥，因小偉母親需要上夜班，常把小偉放在外婆家照顧，因此與陳男常有互動。小偉讀小學六年級時，陳男將小偉壓在房間桌上，強脫褲子肛交，國二下學期在某停車場，陳男停好車就壓著頭逼他口交，二人逛完街回到停車場，小偉去上廁所，又被陳男拉進廁所逼迫口交，事後陳男多次趁小偉落單之際，不顧小偉反抗，強逼口交或強行肛交得逞，總計性侵犯行達八次之多。

法官提到，本案之所以會被警方循線查獲，是因小偉母親事後得知兒子遭性侵隱情，擔心兒子的身心狀況，開學後向老師告知兒子遭表哥性侵，希望老師留意兒子的情緒反應，學校因此透過社工依法通報，法官認為這足以證明小偉並非主動報警，更無虛構事實誣賴表哥的可能。

法官審酌陳男身為被害人表哥，不思照顧及妥適相處，反而為滿足個人性慾，未嚴守人倫分際，罔顧被害人人格發展及心靈感受，多達八次性侵犯行，嚴重戕害表弟身心，造成其心理上難以磨滅的陰影，加上犯後一再否認犯行，新竹地院依對未滿14歲男童強制性交罪重判8年6月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
健康網》「好老公」也會出軌？ 心理師揭外遇常見的13個迷思
2024/07/04 21:15

健康網》「好老公」也會出軌？ 心理師揭外遇常見的13個迷思
人妻士官外遇男同袍！「妳都能自己拏我那兒 放進妳那兒」 鹹濕對話全曝光
2024/03/30 21:10

人妻士官外遇男同袍！「妳都能自己拏我那兒 放進妳那兒」 鹹濕對話全曝光
協助離婚女打官司！已婚男搞上床多次嘿咻
2024/07/19 23:55

協助離婚女打官司！已婚男搞上床多次嘿咻
基隆人妻離婚6個月就生子！竟是和同事婚內出軌
2024/07/26 18:36

基隆人妻離婚6個月就生子！竟是和同事婚內出軌

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播