韓女網紅台南直播遭辱罵尾隨po網 鐵路警：追查涉案男
首次上稿 12:21
更新時間 12:48
〔記者王俊忠／台南報導〕1名韓國女網紅小熙日前在台南火車站內等車時直播，一旁1名男子突然對她罵髒話，之後一路尾隨繼續罵。小熙心情從驚訝、害怕到變憤怒，找上鐵路警察後，男子突然變得正常並說是被女方拍到、要求小熙刪掉其影像，小熙想表達遭男方辱罵與跟縱，卻一直被警察與男方打斷，把影片上網抒發委屈心情。鐵警檢視影片認為男子涉及侮辱與跟蹤騷擾行為，會查明通知男子到案說明。
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自認中文不太好的小熙對於與鐵路警察及男子對話時，一直無法表達遭男子罵髒話與惡意尾隨，警察對小熙說，若確有拍到男子，基於肖像權確實不該在未經同意下將有男子在內的影像放上網路。讓小熙心裡產生「警察已站在男子那邊」的感覺。
小熙事後看影片，僅拍到男子的背影1秒，且後來男子還主動入鏡並向鏡頭揮手。當時小熙想告訴警方，男子暴怒後對她罵髒話、一路尾隨等過程，但男子不斷插話、還抱怨自己要等車卻被小熙打擾；警方也提出解方，要小熙把影像刪掉，卻沒給小熙時間訴說男子的惡行，才讓小熙覺得警察站在男子那邊，最後小熙委屈的以道歉收場。
對此，鐵路警察局台南分駐所調查表示，小熙於7月27日上傳影片標題為「因為中文不太好而傷心的日子」，影片內容為：小熙預計前往玉井吃芒果冰，於台南火車站外圍及車站內進行直播與粉絲互動討論，過程中數度遭1名陌生男子罵髒話，最後小熙前往月台向警方求助，該名陌生男亦隨後前往。
鐵警表示，小熙有說該名男子一直跟著她；男子隨即表示因女方網路直播拍攝到他的肖像。警方檢視影片發現，小熙似有遭該男子辱罵髒話及疑似跟蹤騷擾行為，該男子涉嫌違反刑法公然侮辱罪及跟蹤騷擾防治法，警方將依法偵辦。
影片中該男子自稱肖像權遭侵害卻未主動上前制止，反而於影片中不斷跟隨在小熙後方，甚至揮手，前後所述內容互相矛盾，鐵路警察會查明該男子身分，主動通知該男子到案說明。
鐵警並提醒，民眾如於火車站區發現可疑情形、需要協助或有安全疑慮，除撥打110警局報案電話，亦可通報站務人員即時尋求協助，維護旅運安全。