韓女網紅台南直播遭辱罵尾隨po網 鐵路警：追查涉案男

韓國女網紅小熙指她在台南火車站做直播時遭一名陌生男子辱罵髒話、尾隨，對方還一度主動入鏡揮手。（圖擷取自小熙影片）

2024/07/28 12:48

首次上稿 12:21

更新時間 12:48

〔記者王俊忠／台南報導〕1名韓國女網紅小熙日前在台南火車站內等車時直播，一旁1名男子突然對她罵髒話，之後一路尾隨繼續罵。小熙心情從驚訝、害怕到變憤怒，找上鐵路警察後，男子突然變得正常並說是被女方拍到、要求小熙刪掉其影像，小熙想表達遭男方辱罵與跟縱，卻一直被警察與男方打斷，把影片上網抒發委屈心情。鐵警檢視影片認為男子涉及侮辱與跟蹤騷擾行為，會查明通知男子到案說明。

請繼續往下閱讀...

自認中文不太好的小熙對於與鐵路警察及男子對話時，一直無法表達遭男子罵髒話與惡意尾隨，警察對小熙說，若確有拍到男子，基於肖像權確實不該在未經同意下將有男子在內的影像放上網路。讓小熙心裡產生「警察已站在男子那邊」的感覺。

小熙事後看影片，僅拍到男子的背影1秒，且後來男子還主動入鏡並向鏡頭揮手。當時小熙想告訴警方，男子暴怒後對她罵髒話、一路尾隨等過程，但男子不斷插話、還抱怨自己要等車卻被小熙打擾；警方也提出解方，要小熙把影像刪掉，卻沒給小熙時間訴說男子的惡行，才讓小熙覺得警察站在男子那邊，最後小熙委屈的以道歉收場。

對此，鐵路警察局台南分駐所調查表示，小熙於7月27日上傳影片標題為「因為中文不太好而傷心的日子」，影片內容為：小熙預計前往玉井吃芒果冰，於台南火車站外圍及車站內進行直播與粉絲互動討論，過程中數度遭1名陌生男子罵髒話，最後小熙前往月台向警方求助，該名陌生男亦隨後前往。

鐵警表示，小熙有說該名男子一直跟著她；男子隨即表示因女方網路直播拍攝到他的肖像。警方檢視影片發現，小熙似有遭該男子辱罵髒話及疑似跟蹤騷擾行為，該男子涉嫌違反刑法公然侮辱罪及跟蹤騷擾防治法，警方將依法偵辦。

影片中該男子自稱肖像權遭侵害卻未主動上前制止，反而於影片中不斷跟隨在小熙後方，甚至揮手，前後所述內容互相矛盾，鐵路警察會查明該男子身分，主動通知該男子到案說明。

鐵警並提醒，民眾如於火車站區發現可疑情形、需要協助或有安全疑慮，除撥打110警局報案電話，亦可通報站務人員即時尋求協助，維護旅運安全。

韓國女網紅小熙指她在台南火車站做直播時遭一名陌生男子辱罵髒話。（圖擷取自小熙影片）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法