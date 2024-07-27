北市消防員一年內2度酒駕被法辦 懲戒法院判懲戒結果出爐

北市消防局曾姓消防員竟於1年內2度酒駕被查獲，甚至依公共危險罪法辦， 懲戒法院認定曾嚴重損害政府信譽，判決降2級改敘。（記者楊國文攝）

2024/07/27 10:49

〔記者楊國文／台北報導〕台北市消防局曾姓消防隊員去年4月下班後騎普通重型機車酒駕被警查獲，酒測值未達0.25毫升的公共危險罪移送法辦標準，但曾男未心生警惕，今年1月騎車酒駕再度被警攔查，測得酒測值0.33毫克，遭移送法辦，經檢察官處以緩起訴處分，也使他去年酒駕情事一併曝光，被北市府移送懲戒；懲戒法院認為曾男身為消防員竟於1年內2度酒駕，嚴重損害政府信譽，判降2級改敘。

法界指出，公務員懲戒規定，受懲戒的警消人員被依現職俸（薪）級降一級或二級改敘，除考績吃丙外，2年內將不得晉敘、陞任或遷調主管職務，也會被減薪，損失不小。

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判決指出，曾姓消防員於今年1月28日上午9時，在新北市汐止區某處飲用含有酒精成分的藥酒後，當天下午1時騎乘普通重型機車行後被北市南港派出所員警攔查，員警因聞到曾男身上有酒味，對他實施酒測，酒測值為超過法定標準的0.33毫克，因此將曾男帶回南港派出所，並交由南港分局偵查隊偵辦，依公共危險罪嫌移送法辦。

全案經士林地檢署偵查認為曾男犯後態度良好，將他處以緩起訴處分，緩起訴期間為1年，並向公庫繳交新臺幣3萬元。

台北市政府消防局獲報後，為進行行政處分的調查，函請南港分局提供曾男酒駕相關資料，獲悉曾男之前在2023年4月29日上午9時，曾騎機車酒駕被警查獲，不過，因曾男當時酒測值介於0.15毫克以上未滿0.25毫克，僅製單舉發，未移送法辦，曾男未將此次酒駕告知消防局。事後，北市府以曾男1年內2度酒駕，影響北市府信譽，將他移送懲戒法院懲戒。

曾男答辯稱，去年4月間早上下班後，因心情低落，到永和樂華夜市找友人聊天，喝了一瓶啤酒，回程被警方臨檢，被檢出酒測超標，但沒有酒駕肇事、亦未達移送標準，因不熟悉相關法規，未向消防局回報，對此深感抱歉。

針對今年1月再度被查獲酒駕一事，曾男稱事前在檳榔攤喝了市售的藥酒，以為酒退了才騎車離開，沒料到隨即遭員警攔查，並因酒測超標而遭到移送法辦，檢察官審酌他態度良好並坦承犯行，給予緩起訴處分。

曾男後悔表示，因投資失利，背負債務，很需要消防員工作維持生活與償還債務。他強調，擔任消防員以來，始終忠於職守，因生活陷入低潮，一時縱容自己、心存僥倖而犯下大錯，對此懊悔不已，請求給予自新機會。

懲戒法院審理認為，曾男是消防人員，應以身作則，遵守道路交通安全規則，維護交通安全，竟一再以身試法，在1年內2度酒駕，甚至觸犯公共危險罪，情節不輕，有懲戒必要，判降2級改敘。可上訴。

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