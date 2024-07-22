馬公警分局聯合勤教 移師電影院舉行

澎湖縣政府警察局馬公警分局聯合勤教，移師電影院舉行。（馬公警分局提供）

2024/07/22 15:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公警分局呼應署長「做個快樂健康的警察」政策，鼓勵同仁參加正當休閒活動，營造良好的職場氛圍，7月份聯合勤教特別移師昇恆昌in89豪華影城，包場舉辦電影欣賞活動，並由澎湖縣警察之友會理事長趙榮華贊助經費。

此次電影欣賞活動，參加人員除了馬公分局同仁外，分局長呂文廷更邀請退休員警及同仁眷屬參加，參加人員不僅親子參加，並於活動期間臉上洋溢著幸福的笑容，因為有別於傳統勤教，大家排排站，聽取長官訓示枯燥氣氛，同時對於趙榮華理事長充滿感謝。

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另外，馬公警分局光明派出所警員蘇明輝，甫於16日榮陞巡佐，分局長呂文廷也特地利用電影欣賞前，公開致贈紀念品，以感謝蘇員長時間對地區治安的貢獻及對民眾的付出，並獻上滿滿的祝賀與祝福。

馬公警分局長呂文廷表示，為了紓解同仁再觀光季之工作壓力，凝聚團隊向心力，本此聯合勤教時機，特地洽請轄區昇恆昌in89豪華影城，以包場方式供同仁與家人同樂欣賞電影，並特別感謝澎湖縣警察之友會理事長趙榮華對於警察同仁的支持與關心；另呂分局長也鼓勵同仁平時利用時間從事正當休閒活動，有空多陪伴家人，當個「快樂、健康的警察」。

馬公警分局長呂文廷（右），響應警政署快樂健康警察理念，率隊看電影勤教。（馬公警分局提供）

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