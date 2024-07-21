網路認識「乾妹妹」 從沒見面卻讓他差點被騙93萬

警方對呂男勸說。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/21 11:56

〔記者王冠仁／台北報導〕呂姓男子先前透過通訊軟體，輾轉認識一名女網友，女網友每天對他噓寒問暖，兩人最後甚至以「乾兄妹」互稱。不久後，乾妹妹謊稱要向他借93萬元來繳房貸，他信以為真，跑到住家附近銀行要匯款，幸虧行員發現異狀通報警方，員警趕到現場揭穿詐騙集團謊言，他最終才大夢初醒。

北市警中正二分局今天公布此次詐騙集團使用的話術，同時也再次呼籲民眾，若透過網路、通訊軟體交友一定要謹慎小心，若對方提及借錢、匯錢等字眼，極有可能是詐騙集團，民眾可以立刻向警方求助，或撥打165反詐騙專線諮詢。

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警方調查，住在台北市中正區的呂姓男子，先前透過手機通訊軟體，輾轉認識一名女網友，對方聲稱自己住在台灣南部，還每天對他噓寒問暖、發動柔情攻勢，順利取得他信任，兩人甚至互相以乾哥哥、乾妹妹互稱。不久後，乾妹妹謊稱需要資金繳納房貸，但近期周轉不靈，要向他借93萬元，還騙說不久後就會還錢。

呂不察，沒發現對方是詐騙集團所假冒，隨即跑到住家附近的銀行要辦理臨櫃匯款，打算將錢匯到乾妹妹所說的帳戶。不過，行員詢問他匯款用途，他卻顧左右而言他，行員隨即通報警方。

廈門街派出所警員陳楷翔、陳冠廷趕赴現場，員警釐清來龍去脈發現呂受騙，對他苦勸，但他卻堅持要匯款，甚至還騙員警兩人已經在現實生活中見面過。員警為了讓他清醒，先是查詢該匯款帳戶發現已經被通報警示，員警隨後再請他致電乾妹妹，員警與對方交談沒有多久，對方隨即掛斷電話，呂這才發現自己上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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