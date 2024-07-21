15年前持刀潛入透天厝劫財 15年後DNA讓惡匪現形判1年10月

持刀潛竹縣透天厝劫財，15年後惡匪DNA現形，新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/07/21 11:12

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕衛姓男子15年前潛入新竹縣一處透天厝，持刀抵住女主人脖子想劫財，因故逃逸未遂，警方從現場遺留的刀子、菸蒂、衣服與手套，比對出魏男的指紋與DNA，新竹地院依毀越門扇攜帶兇器強盜未遂罪將他判刑1年10月。

法官調查，衛男戴黑色頭套蒙面及白色手套，於98年6月29日清晨破壞傅女位於新竹縣透天厝後門門鎖，侵入並躲藏於1樓儲藏室、廁所，見傅女下樓，即上前持刀械抵住脖子，再拖行至2樓並喝令交出金融卡，傅女全身瘀青不能抗拒。

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傅女弟弟聽聞聲響前來查看，衛男見事跡敗露，雖尚未取得金融卡仍旋往1樓大門逃逸而未遂，並於倉皇逃離過程中在現場遺落刀子、菸蒂、衣服與手套。

警方從遺留於現場的扣案證物，採集生物跡證送刑事警察局進行指紋及DNA型別鑑定，在刀子採集指紋鑑定結果與衛男右拇指指紋相符，而在菸蒂、衣物及手套萃取DNA檢測，鑑定結果與衛男唾液DNA型別相符，而循線查悉上情。

法官審酌被告於98年間正值青壯年，有工作能力，不思以合法方式獲取所需，竟至被害人住處毀越門扇攜帶兇器強盜犯行，對被害人造成嚴重身體、心理傷害及陰影，最後依毀越門扇攜帶兇器強盜未遂罪，處有期徒刑1年10月，緩刑5年。

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