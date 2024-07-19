年息869％！借3萬先扣1萬2、限28天還清3萬 2吸血男判刑

徐男及葉男趁被害人需款孔急，放高利貸賺黑心錢，被送辦判刑。示意照。（資料照）

2024/07/19 10:54

〔記者李立法／屏東報導〕徐男及葉男趁被害人需款孔急，放高利貸賺黑心錢，借款3萬元，先扣利息1萬2千元，限28天還清3萬元借款，換算年息高達869%，十分誇張，多位被害人因還不出錢被逼債，報警處理，屏東地院依重利罪併處徐男1年2個月徒刑，併處葉男5個月徒刑，均得易科罰金及上訴。

檢警調查，徐男與葉男基於重利犯意聯絡，於2年多前以LINE通訊軟體暱稱「疾管家（小御）」傳送貸借訊息廣告，招徠不特定人借貸，陸續吸引急需用錢的陳、蔡、李等7人借款，徐男放貸條件卻因人而異，有人借款3萬元先扣利息1萬2千元，有人則扣1萬元，還款期限也不同，換算成年息，多數逾600%甚至800%以上，遠超過法規上限20%。

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已簽下本票的被害人最後因還不出借款被逼債，決定報警處理，警方循線將徐、葉2人依重利罪送辦；屏東地院審理後認為，徐、葉2人均正值青壯年，卻不思以正當方式賺錢，卻利用他人處於需錢孔急情形，收取顯不相當的重利牟利，敗壞社會風氣，依重利罪分別併處徐男1年2個月徒刑、葉男5個月徒刑，均得易科罰金。

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