缺錢男飛車搶路人錢包 得手2700元3小時內花光

何嫌犯案後還騎機車載友人，卻因朋友沒戴安全帽被警方盯上。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/18 15:00

〔記者王冠仁／台北報導〕住在台北市士林區的55歲何姓男子因缺錢花用，他竟在光天化日之下，騎機車隨機鎖定路人行搶其包包，得手2700元現金。警方鎖定搶匪機車，還發現他往陽明山跑，通報警網攔截圍捕，案發後3小時在陽明山區道路發現其蹤跡，將他攔下制伏逮捕，但他搶到的現金已經花用殆盡。

北市警士林分局今天宣布偵破這起飛車搶案，同時強調警方未來也會持續針對各類不法暴力犯罪強力掃蕩，讓不法犯罪無所遁形。

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警方調查，本月10日早上8時許，何姓男子騎機車外出閒晃，物色下手目標，他在士林區街頭上發現一位民眾獨自行走在路旁，於是將機車沒熄火暫停在路旁，趁民眾經過他身旁時下手行搶其包包，隨後跳上機車催足油門落跑。

被害民眾隨即報警，警方調閱監視器畫面追查，根據搶匪的機車車牌、衣著特徵追查，發現搶匪往陽明山區道路逃竄；警方隨即通報線上警網進行攔截圍捕。

3小時後，警方在陽明山區道路上，發現有一輛機車的後座乘客沒有戴安全帽，員警於是要上前攔查，沒想到靠近時，員警赫然發現該輛機車的車牌號碼就是方才通報攔截圍捕的對象。員警隨即驅車上前將其攔下，機車騎士一度還試圖迴轉躲避追查，但警方最終仍逮到騎車的55歲何姓男子。

據了解，何得手後只拿走2700元現金，包包內其他物品就隨意棄置路旁；他聲稱犯案後就拿著贓款去購買生活用品，不久後還順道載友人一程，沒想到友人沒戴安全帽反而讓他被警方盯上。

不過，警方研判何可能將贓款拿去買毒，先將他依搶奪罪嫌送辦，也正深入釐清案情。

警方將何嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

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