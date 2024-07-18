為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

缺錢男飛車搶路人錢包 得手2700元3小時內花光

何嫌犯案後還騎機車載友人，卻因朋友沒戴安全帽被警方盯上。（記者王冠仁翻攝）

何嫌犯案後還騎機車載友人，卻因朋友沒戴安全帽被警方盯上。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/18 15:00

〔記者王冠仁／台北報導〕住在台北市士林區的55歲何姓男子因缺錢花用，他竟在光天化日之下，騎機車隨機鎖定路人行搶其包包，得手2700元現金。警方鎖定搶匪機車，還發現他往陽明山跑，通報警網攔截圍捕，案發後3小時在陽明山區道路發現其蹤跡，將他攔下制伏逮捕，但他搶到的現金已經花用殆盡。

北市警士林分局今天宣布偵破這起飛車搶案，同時強調警方未來也會持續針對各類不法暴力犯罪強力掃蕩，讓不法犯罪無所遁形。

警方調查，本月10日早上8時許，何姓男子騎機車外出閒晃，物色下手目標，他在士林區街頭上發現一位民眾獨自行走在路旁，於是將機車沒熄火暫停在路旁，趁民眾經過他身旁時下手行搶其包包，隨後跳上機車催足油門落跑。

被害民眾隨即報警，警方調閱監視器畫面追查，根據搶匪的機車車牌、衣著特徵追查，發現搶匪往陽明山區道路逃竄；警方隨即通報線上警網進行攔截圍捕。

3小時後，警方在陽明山區道路上，發現有一輛機車的後座乘客沒有戴安全帽，員警於是要上前攔查，沒想到靠近時，員警赫然發現該輛機車的車牌號碼就是方才通報攔截圍捕的對象。員警隨即驅車上前將其攔下，機車騎士一度還試圖迴轉躲避追查，但警方最終仍逮到騎車的55歲何姓男子。

據了解，何得手後只拿走2700元現金，包包內其他物品就隨意棄置路旁；他聲稱犯案後就拿著贓款去購買生活用品，不久後還順道載友人一程，沒想到友人沒戴安全帽反而讓他被警方盯上。

不過，警方研判何可能將贓款拿去買毒，先將他依搶奪罪嫌送辦，也正深入釐清案情。

警方將何嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

警方將何嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
到峇里島蜜月遇飛車搶劫 網嘆：台灣治安真的太好
2024/05/01 21:21

到峇里島蜜月遇飛車搶劫 網嘆：台灣治安真的太好
飛車搶婦女包包跨橋竄逃 警下班巧見作案車通報圍捕
2022/09/21 19:13

飛車搶婦女包包跨橋竄逃 警下班巧見作案車通報圍捕

淡海國小文教圈「鴻灃COMO」綠氧心森活
夫妻檔扮飛車搶匪 高雄連搶2女千元3小時落網
2023/07/16 11:04

夫妻檔扮飛車搶匪 高雄連搶2女千元3小時落網
男騎贓車連搶2路人 買綠豆湯還沒喝到就落網
2022/04/30 09:05

男騎贓車連搶2路人 買綠豆湯還沒喝到就落網

《CHARM野性魅力》 全球寵物的最佳伴侶
高雄阿北飛車搶劫！搶買菜女包包 只搶到600元這樣花
2023/09/30 19:04

高雄阿北飛車搶劫！搶買菜女包包 只搶到600元這樣花
婦人清晨運動遭飛車賊行搶 台北市警方24小時逮人
2022/07/19 19:12

婦人清晨運動遭飛車賊行搶 台北市警方24小時逮人
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播