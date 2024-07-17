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北市幼兒園案媒體底線爭議 衛福部：1個月內訂原則

保護司副司長郭彩榕表示，若媒體基於兒少福利或社會公益考量，揭露法規中禁止的特定內容，經行政機關邀集相關機構審議，認為有其必要性，則不會遭到開罰。（記者林志怡攝）

保護司副司長郭彩榕表示，若媒體基於兒少福利或社會公益考量，揭露法規中禁止的特定內容，經行政機關邀集相關機構審議，認為有其必要性，則不會遭到開罰。（記者林志怡攝）

2024/07/17 15:45

〔記者林志怡／台北報導〕台北市幼兒園性侵案引發社會關注，針對媒體能否揭露涉案幼兒園名稱與加害人資訊、報導底線為何也出現爭議。對此衛福部次長呂建德表示，「兒少權法」已經在進行修法，對於媒體報導相關規範，會在1個月內邀請NCC與相關媒體公會代表進行討論，也會在此期間內訂定媒體報導依循規則。

台北市私立「培諾米達信義幼兒園」園長的兒子、教保員「毛畯珅」涉嫌性侵20位孩童，外界擔憂媒體因法規無法揭露幼兒園名稱，反讓民眾無法取得資訊、提早防範風險，雖衛福部稱「可以報導幼兒園名稱沒問題」，但過去相關單位曾多次針對類似案件開罰，讓各家媒體與地方政府無所適從。

針對相關爭議，呂建德召開臨時記者會強調，「兒童及少年福利與權益保障法」第69條本意是保護已經受害的兒少，並非保護加害人，或要求媒體不得報導，該法目前已在修法階段，會在1個月內邀請NCC與相關媒體公會代表進行原則討論，希望未來周延法規規範，讓外界有所依循。

此外，呂建德也提到，政府因應社會發展進行修法，但地方政府基於職責，應盡的督導責任也不得忽視，衛福部會積極協助地方、共同合作。

保護司副司長郭彩榕則表示，「兒少權法」第69條設有例外條件，若媒體基於兒少福利或社會公益考量，揭露法規中禁止的特定內容，經行政機關邀集相關機構審議，認為有其必要性，則不會遭到開罰，但現行條文中對於「行政機關」未有明確規範，會在1個月內訂定報導原則，說明各項媒體關心的機制。

然而，未來媒體如何判斷揭露相關內容的時機，郭彩榕僅表示，不希望外界通過網民力量、過度揭露訊息，或是進行公審，導致受害兒少與其家庭蒙受二次傷害，「呼籲媒體朋友秉持被害人同理，揭露時要想到被害家庭的心情與處境。」

對於網路流傳加害人本名與相片等資訊，郭彩榕也提到，我國尚有其他個人資料、人格權相關保障規範，在嫌疑人罪刑尚未定讞時，可能產生人格權污衊的疑慮，未來當事人可循「民法」、「刑法」相關救濟制度咎責，呼籲社會大眾注意相關風險。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

衛福部與NCC今日下午臨時召開記者會。（記者林志怡攝）

衛福部與NCC今日下午臨時召開記者會。（記者林志怡攝）

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