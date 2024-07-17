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翁達瑞控高虹安誣告案辯論終結 8/21宣判

北院17日開庭審理翁達瑞控告高虹安涉誣告案，新竹市長高虹安在律師陪同下出庭。（記者劉信德攝）

北院17日開庭審理翁達瑞控告高虹安涉誣告案，新竹市長高虹安在律師陪同下出庭。（記者劉信德攝）

2024/07/17 14:14

〔記者張文川／台北報導〕新竹市長高虹安前年控告旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）加重誹謗，檢方不起訴確定後，翁達瑞提自訴反控高虹安誣告罪，台北地院今開庭辯論，翁達瑞質疑高虹安前年8月曾返回辛大修改增補論文，隔月告他誹謗時，卻未將此事告知檢方，有誣告犯意；高虹安則強調，她提告時有所本，論文被下架是因校方被騷擾1年多，她沒有誣告犯意。全案辯結，定8月21日宣判。

翁達瑞於2022年4月及8、9月間，在臉書粉專貼文指出，高虹安的美國辛辛那提大學博士論文，引用大量資策會的2篇期刊論文卻未引註，被辛大指導教授除名、未列入其學術履歷，高虹安認為所述不實，控告陳時奮涉加重誹謗罪；檢方將翁達瑞處分不起訴確定後，翁達瑞向北院提出自訴，反控高虹安誣告。

高虹安不認罪，答辯指出她提告誹謗的時候，她的碩士論文尚未被下架，且下架前辛大校方遭受網路匿名騷擾1年多，翁的舉證不能證明下架時間比她提告時間還早，也無法確認下架原因，更不能證明她論文有抄襲問題，下架不代表博士學位被撤銷，「很多知名人士的博、碩士論文，在網路上也找不到，他們也被撤銷學位嗎？」

翁達瑞回稱，他從未指控高虹安的學位造假，而是指她被指導教授於學術履歷上除名，若辛大校方因被騷擾一年而將她的論文下架，則商業資料庫上的高虹安博論，為何也被下架？

翁達瑞說，高虹安2022年8月曾2度返回辛大修改論文內容並增補對資策會的謝詞，論文已經變更過了，但同年9月高虹安告他誹謗時，卻未將此事告知檢方，足以證明高虹安是明知實情還惡意告人，有誣告的犯意。

高虹安強調，本件誣告案與她的博論著作權無關，她質疑翁達瑞一直拿資策會自訴告她違反著作權的自訴案件當證據，想藉此挑戰她的論文著作權；律師補充，高提告前，辛大校方與資策會人員都跟她說論文沒有問題，後來資策會態度變動，轉而控告高虹安，但這和高虹安提告當下的情況沒有關係，高提告是有所根據，沒有誣告意圖。

全案4項爭點包括「高控翁涉誹謗案的告訴範圍」、「誣告案的犯罪事實是否為誹謗案的告訴範圍」、「誹謗案的告訴內容有無虛構事實」、「高虹安有無誣告的故意」。全案今天辯結，定8月21日上午宣判。

北院17日開庭審理翁達瑞控高虹安涉誣告案，本名陳時奮的翁在庭訊後受訪。 （記者劉信德攝）

北院17日開庭審理翁達瑞控高虹安涉誣告案，本名陳時奮的翁在庭訊後受訪。 （記者劉信德攝）

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