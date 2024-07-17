桃機深夜槍響！拒檢衝撞警車航警連開13槍追捕 警尋獲賓士車

航警在今日凌晨在周邊高速公路搜尋，在圳頭交流道附近國際路一段尋獲該黃色賓士租賃車輛，左前輪胎已完全破碎，車身在撞擊警車留下痕跡，車身後部及後左側有7個未貫穿到車內的彈孔，駕駛人已逃之夭夭，目前已掌握當初租賃人資料，並對車輛進行蒐證，以釐清逃逸原因。（記者姚介修攝）

2024/07/17 12:37

〔記者姚介修/桃園機場報導〕桃園國際機場昨晚（16日）10點37分驚傳槍聲，保安大隊警員驅離航廈周邊違停驅離車輛時，一台違停租賃車拒檢並直接衝撞警員及車輛逃逸，航警警員連開13槍並開車追捕，稍早尋獲黃色賓士，掌握租賃駕駛資料全力追查到案。

航警局今天表示，當時員警在拒檢嫌犯衝撞及時散避，沒有受傷，員警也正確使用槍械，沒有進行危險逆向追捕，航警局刑警隊也加入調查，要將衝撞警員及警車、民車駕駛拘捕到案。

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昨（16日）晚約10時37分許，航警局保安大隊二之一隊警員於二航廈進行違停車輛驅趕作業時，發現一輛懸掛租賃車牌的賓士車違停在航站北路的公務車格，警員駕車上前準備驅離，該車駕駛卻突然加速離開，警員認為該車形跡可疑，調閱航廈監視器後，發現該車輛已違停至航站南路的公務車格內，便立即驅車前往。

警員駕車至該輛賓士車旁停放，並且下車上前準備盤查，不料賓士車突然加速衝撞警車及一旁民車，隨即自航站南路往國道二號逆向逃竄無蹤，航警也連開13槍制止逃逸。航空警察局保安大隊大隊長今天表示，昨晚執勤警員及時閃避沒有大礙，同仁在現場沒有民眾及車輛行駛的情況下正確使用槍械，由於該賓士車輛高速逆向行駛，為顧及行駛中其他車輛安全，警方最後只能放棄追車。

航警今日凌晨在周邊高速公路搜尋，在圳頭交流道附近國際路一段尋獲該黃色賓士租賃車輛，左前輪胎已完全破碎，車身在撞擊警車後留下痕跡，車身後部及後左側有7個未貫穿到車內的彈孔，駕駛人已逃之夭夭，目前已掌握當初租賃人資料，並對車輛進行蒐證，以釐清逃逸原因。

涉嫌衝撞警車的賓士車。（記者姚介修攝）

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