高雄檢警連破大型賭博電玩場 懷疑背後金主不單純

高雄檢警連破2場大型賭博電玩場，查扣賭博機台198台、現金368萬餘元。（民眾提供）

2024/07/17 12:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕本月10日起，高雄檢警聯手出擊，分別在鼓山區和三民區破獲兩處大型賭博電玩場所，查扣機台198台、現金368萬餘元，其中鼓山場的趙姓負責人被法官裁定羈押禁見；據悉，該賭博電玩場幕後金主背景不單純，目前正由檢警深入追查中。

雄檢指出，日前接獲線報，得知鼓山區疑有電子遊藝場以合法掩護非法從事賭博，主任檢察官林志祐、檢察官許怡萍指揮高雄市政府警察局督察室靖紀小組等單位組成專案小組，10日持搜索票至本市鼓山區「集鎮電子遊戲場」搜索時，當場查扣賭博機台65台、現金219萬餘元、營收表、彩票等物，並拘捕趙姓負責人等12人及帶回賭客98人到案說明。

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據悉，趙男應訊時一肩扛下所有罪責，強調店裡大小事都是他作主，絕無讓旁人插手經營，但檢警調查後，發現趙男背後疑似藏有身分不可告人的金主，因此將趙男和顏姓女店長依湮滅證據、勾串共犯之虞向法院聲押，法官裁定趙男羈押禁見、顏女15萬元交保，其餘10名涉案人則被檢方諭知分別以2至10萬元不等金額交保。

4天後，專案小組又在三民區「戰群遊藝場」搜索時，當場查扣賭博機台124台、現金149萬餘元、機板145片、贈分卷、計分卡等物，並拘捕、通知遊藝場負責人及員工共7人，及帶回賭客19人到案說明，其中負責人和員工經檢察官複訊後，分別諭知以5至30萬元不等交保，1人則請回。

高雄檢警連破2場大型賭博電玩場，查扣賭博機台198台、現金368萬餘元。（民眾提供）

高雄檢警連破2場大型賭博電玩場，查扣賭博機台198台、現金368萬餘元。（民眾提供）

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