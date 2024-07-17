客製化加工生產「糖白虎半步顛」毒品果汁包 判刑3年8月

王男子仿電影「唐伯虎點秋香」，客製化加工生產「糖白虎半步顛」毒品果汁包牟利。示意照，非本案證物。（資料照）

2024/07/17 11:26

〔記者李立法／屏東報導〕王姓男子仿電影「唐伯虎點秋香」，客製化加工生產並販售含有三級毒品「喵喵」的「糖白虎半步顛」毒品果汁包牟利，經警方查獲送辦後，屏東地院依製造第三級毒品而混合二種以上毒品罪，判處王男有期徒刑3年8月，可上訴。

警方調查，王男將三級毒品4-甲基甲基卡西酮（4-methylmethcathinone;Mephedrone，俗稱喵喵），摻入適量的果汁粉（或稱糖粉，如檸檬紅茶粉、柑橘粉、巧克力粉等飲品粉末）混合包裝後，再以封膜機封膜，製造順口、易於直接服用等毒品包共150包（含包裝「十字圖案」100包及「糖白虎半步顛」50包），及混合喵喵等三級毒品原料的果汁包共672包（含黑色包裝530包、包裝「英國國旗」142包），以每包100至150元不等價格，販售牟利。

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屏東地院認為，王男為增加毒品包適口性，視顧客反應滾動修正調味粉配方，使毒品更易於蔓延，以此方式進行優化加工過程，增加一般大眾得以施用可能性，危害可能更甚單一種類毒品，依製造第三級毒品而混合二種以上毒品罪，判處王男3年8月徒刑。

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