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搶載遺體敲竹槓 台南殯葬業爭生意亂象釀糾紛

南市各公立殯儀館服務中心只有在接獲家屬申請，才會派車接送大體。（南市民政局提供）

南市各公立殯儀館服務中心只有在接獲家屬申請，才會派車接送大體。（南市民政局提供）

2024/07/16 20:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕近來南市發生多起葬儀業者搶爭喪家生意，救護車獲報才剛馳扺，民間接遺體禮車「不請自來」，甚至誆稱是南市殯葬管理所派車來載送，若喪家後事不給業者繼續承接，就亂敲竹槓收取載運費7、8000元，衍生家屬與業者之間糾紛。

南市殯葬管理所表示，近日接獲葬儀公會反映，救護車才剛獲報到場，恰巧都是到院前死亡的情況，民間業者接遺體的禮車尾隨就到，令人懷疑是不是有不肖業者在竊聽無線電搶載遺體，甚至假冒南市殯葬管理所名義派車到場，喪家悲傷下一時不察，如果後續喪事不給業者承接，就胡亂收取載運費，高達7、8000元，而一般收費是2500至3000元左右，造成家屬與業者之間的消費糾紛，讓喪家受到二次傷害。

南市殯葬管理所表示，各公立殯儀館服務中心只有在接獲家屬申請時才會派車接送遺體，目前南市遺體接運委由萬世達人力企業社辦理，契約期間自去（2023）年5月1日至2026年4月30日止。

南市殯葬管理所鄭重澄清，絕不會主動派車到喪家接運遺體，民眾家中如有親人過世需要接體服務，務必確認是否為受託業者，如有其他業者假借南市殯葬管理所名義切勿上當，有任何疑問可向殯葬管理所詢問。

民政局長姜淋煌說，尊重喪家及往生者意願是最基本的職業道德，不肖業者如竊聽無線電搶生意，甚至坐地起價，是缺德惡質的行徑，趁家屬在面對往生事宜手足無措時，趁虛而入，更是要不得的行為。民眾如遇有不肖業者假借殯葬管理所名義，可檢具相關證據提供殯葬管理所查處。

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