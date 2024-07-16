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頑皮世界案獲判無罪 李天怡：遲來的正義不一定是正義

李天怡發聲明指出，「遲來的正義，不一定是正義」，她為此案已經付出太大，也希望就此停歇，還她平靜的生活。（資料照）

李天怡發聲明指出，「遲來的正義，不一定是正義」，她為此案已經付出太大，也希望就此停歇，還她平靜的生活。（資料照）

2024/07/16 11:56

相關新聞：被控坑頑皮世界A錢 前主播李天怡夫婦一審判無罪

〔記者張文川／台北報導〕三立電視台前「消失的國界」節目主持人李天怡與丈夫郭人杰等人，被控4年前替「頑皮世界」野生動物園牽線購買長頸鹿等非洲野生動物時，趁機從中抬高動物報價牟私利，挨告背信，台北地院判李天怡夫婦無罪；李天怡得知判決結果後，聲明指出，「遲來的正義，不一定是正義」，她為此案已經付出太大，也希望就此停歇，還她平靜的生活。

李天怡聲明指出，經過2年半的時間，頑皮世界案件終於在一審判決中宣告她「無罪」。經過法官審視所有證據，李天怡負責的內容僅為傳達訊息，並沒有替頑皮世界公司做成任何決定，自然不構成背信的要件。李天怡表示，感謝法院審理過程中的公平公正，讓她得以據實陳述，也感謝所有法官的辛勞，還她清白。

李天怡表示，這一段期間，她遭受到許多扭曲的批評及報導，遭受到了不可彌補的名譽損害，也都在家人朋友同學的支持下堅強度過，感謝眾親朋好友一路相挺。

她也感謝律師盧筱筠團隊的精闢論理，也盼頑皮世界與它的交易對象進行商業談判，不要繼續興訟，波及無辜的人。

李天怡最後強調，「遲來的正義，不一定是正義」，李天怡為此案已經付出太大，也希望就此停歇，還當事人平靜的生活。

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