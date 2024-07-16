台版柬埔寨案要角「S姐」傅榆藺 宜蘭詐騙63件被判7年半定讞

傅榆藺另案在宜蘭承租多處民宿，組織詐騙集團行騙多件，一審宜蘭地院、二審高等法院皆依63件詐欺取財罪，將她判刑7年6月，最高法院駁回上訴，在押的她近期將發監。（資料照）

2024/07/16 11:51

〔記者張文川／台北報導〕「台版柬埔寨」求職詐騙案私行拘禁求職者為人頭帳戶，導致3人慘死，犯罪所得近4億元，該詐團核心要角「S姐」傅榆藺一審被判處無期徒刑，上訴高等院審理中；而傅榆藺另案在宜蘭承租多處民宿，組織詐騙集團行騙多件，一審宜蘭地院、二審高等法院皆依63件詐欺取財罪，將她判刑7年6月，最高法院駁回上訴，在押的她近期將發監。

判決指出，傅榆藺以「今晚打老虎」、「美女媽祖」、「S姐」等化名，組成詐騙集團，對外詐欺取財、洗錢，2022年起以宜蘭縣多處民宿為據點，取得多人的金融帳戶資料，包括存摺、提款卡、網路銀行帳號、密碼等，並將提供帳戶的民眾留在民宿（控房）一段時日，以確保帳戶能有作用，待事成才放人並給予報酬。

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傅榆藺取得人頭帳戶後，查核網路銀行資料可以利用後，即由機房人員以假投資等各種方式誘人上當受騙，匯款至人頭帳戶，成員再依指示層層轉帳至第2、3層帳戶，反覆洗錢製造金流斷點、隱匿贓款，增加檢警追查難度。

宜蘭地院一審依63件詐欺取財罪，將傅女合併判處7年6月徒刑，傅女上訴否認參與其中21罪，並請求從輕量刑。

高院二審認為，一審已審酌傅女的犯罪情節及犯後態度，考量她位居詐團首腦地位，63罪各處1年3月至2年，已屬從輕，合併執行7年6月亦屬適當，今年4月駁回上訴。

傅女再上訴，最高法院認定二審無違誤，量刑理由亦已說明在案，上訴沒有理由，駁回傅女上訴定讞。

至於該集團前年私行囚禁61人、虐死3人的「台版柬埔寨」主案，由士林地院檢管轄審判，第1波起訴的「S姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋，士院先前已依私行拘禁致死等罪，重判無期徒刑，其餘27名共犯也有8人重判逾20年，上訴高院審理中。

第2波起訴的集團首腦「藍道」杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等人，士林地院認定共犯下2811罪，被害人多達261人，不法獲利逾4億元，本月11日依發起指揮犯罪組織、私行拘禁致死、非法使人施用第三級毒品等罪，將杜承哲等4人判處無期徒刑。

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