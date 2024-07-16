為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

竹聯捍衛隊放高利貸當街斷人鼻樑 被警撞見辯「他自己跌倒」

警方現場逮捕犯嫌。（記者鄭景議翻攝）

警方現場逮捕犯嫌。（記者鄭景議翻攝）

2024/07/16 11:02

〔記者鄭景議／台北報導〕45歲謝姓男子因為借高利貸後無力償還，14日晚間外出到台北市民權東路六段超商購物時，被有竹聯幫捍衛隊背景的27歲邱男帶兩名小弟當街痛毆後擄走，內湖警分局文德派出所警方恰好巡邏經過．上前盤查，見謝男上衣都是血跡，邱男居然辯稱「他自己跌倒」，當場被警方逮捕，訊後依法送辦。

警方調查，謝姓男子約一年多前向邱男借高利貸，只到手7萬元現金卻被逼簽下40萬元本票，高額利息讓謝男無力償還，只好四處躲藏避不見面。

邱男14日晚間趁著謝男外出時，帶著小弟在人行道上包圍謝男，當街痛毆後強逼謝男進3人車內，這時警方恰好巡邏經過，見轎車旁有黑衣人徘徊，上前盤查。

邱男被盤查時態度相當不配合，僅表示跟朋友在該處閒聊，卻被警方發現車內謝男，頭部有明顯外傷、鼻梁骨折且全身都有明顯外傷，上衣還有大量血跡，警方問謝男怎麼受傷的，謝男卻不敢回答，一旁邱男搶著表示是「他自己跌倒」。

警方見雙方態度可疑，先將雙方帶開，並且將4人帶回派出所訊問，更調閱監視器確認邱男等人惡行，警方還在邱男車上查扣開山刀、西瓜刀、摺疊刀、辣椒水、手銬、本票、借據等證物，全案詢後依妨害自由、傷害、聚眾鬥毆現行犯，移送士林地檢署偵辦。

警方在邱男車上查扣開山刀、西瓜刀、摺疊刀、辣椒水、手銬、本票、借據等證物。（記者鄭景議翻攝）

警方在邱男車上查扣開山刀、西瓜刀、摺疊刀、辣椒水、手銬、本票、借據等證物。（記者鄭景議翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
桃園驚傳擄人！重傷男遭鎖後車箱 2嫌翻車丟包落跑
2024/03/10 20:13

桃園驚傳擄人！重傷男遭鎖後車箱 2嫌翻車丟包落跑
摩鐵房內留大量血跡 男子遭丟包路邊不治 1男1女嫌犯落網
2024/03/11 06:28

摩鐵房內留大量血跡 男子遭丟包路邊不治 1男1女嫌犯落網

仁武受惠建設交通 高京用心蓋代表作
追「女神」被打槍 渣男竟率眾擄人暴打性侵、脫光錄影
2021/03/26 22:49

追「女神」被打槍 渣男竟率眾擄人暴打性侵、脫光錄影
為1萬元遭人當街擄走 男子被拖到內湖山區毆打
2020/05/21 18:48

為1萬元遭人當街擄走 男子被拖到內湖山區毆打

比賽開打倒數！李洋父必勝禮物大公開
2女網路口水戰引黑幫大戰！明仁會擄信堂小弟到公墓凌虐 25人被訴
2023/04/27 10:48

2女網路口水戰引黑幫大戰！明仁會擄信堂小弟到公墓凌虐 25人被訴
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播