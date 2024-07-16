竹聯捍衛隊放高利貸當街斷人鼻樑 被警撞見辯「他自己跌倒」

警方現場逮捕犯嫌。（記者鄭景議翻攝）

2024/07/16 11:02

〔記者鄭景議／台北報導〕45歲謝姓男子因為借高利貸後無力償還，14日晚間外出到台北市民權東路六段超商購物時，被有竹聯幫捍衛隊背景的27歲邱男帶兩名小弟當街痛毆後擄走，內湖警分局文德派出所警方恰好巡邏經過．上前盤查，見謝男上衣都是血跡，邱男居然辯稱「他自己跌倒」，當場被警方逮捕，訊後依法送辦。

警方調查，謝姓男子約一年多前向邱男借高利貸，只到手7萬元現金卻被逼簽下40萬元本票，高額利息讓謝男無力償還，只好四處躲藏避不見面。

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邱男14日晚間趁著謝男外出時，帶著小弟在人行道上包圍謝男，當街痛毆後強逼謝男進3人車內，這時警方恰好巡邏經過，見轎車旁有黑衣人徘徊，上前盤查。

邱男被盤查時態度相當不配合，僅表示跟朋友在該處閒聊，卻被警方發現車內謝男，頭部有明顯外傷、鼻梁骨折且全身都有明顯外傷，上衣還有大量血跡，警方問謝男怎麼受傷的，謝男卻不敢回答，一旁邱男搶著表示是「他自己跌倒」。

警方見雙方態度可疑，先將雙方帶開，並且將4人帶回派出所訊問，更調閱監視器確認邱男等人惡行，警方還在邱男車上查扣開山刀、西瓜刀、摺疊刀、辣椒水、手銬、本票、借據等證物，全案詢後依妨害自由、傷害、聚眾鬥毆現行犯，移送士林地檢署偵辦。

警方在邱男車上查扣開山刀、西瓜刀、摺疊刀、辣椒水、手銬、本票、借據等證物。（記者鄭景議翻攝）

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