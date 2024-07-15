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赴屏東警察局演講 美國AI、鑑事專家謝瑞圳：家人之間要設暗號

美國AI、鑑事專家謝瑞圳到屏東縣警局演講，提升警方的辦案能力。（記者葉永騫攝）

美國AI、鑑事專家謝瑞圳到屏東縣警局演講，提升警方的辦案能力。（記者葉永騫攝）

2024/07/15 16:46

〔記者葉永騫／屏東報導〕AI、鑑事專家，美國賓州賓西大學教授謝瑞圳今天應邀到屏東警察局演講，說明人工智慧與刑事案件的相關科技，對於現在詐騙手法將AI導入，讓人更不易辨別，謝瑞圳表示，現在的AI科技讓眼見不能為憑，因此家人之間要設暗號，才能確保不受騙。

人工智慧（AI）技術快速發展，對警政、刑事司法和鑑識產生深遠影響，屏東縣警察局今天邀請美國謝瑞圳博士到縣警局演講，說明人工智慧如何影響刑事鑑識與刑事司法，深入探討深偽技術等話題，他指出，AI可廣泛運用於印痕、指紋、毒品、DNA，以往混雜的指紋也能透過AI協助判斷，提供更多的思考方向及釐清現場情況，而混雜的毒品也能透過AI查出成分及內容，加快偵辦的進度。

謝瑞圳說，以往都說眼見為憑，但現在AI可以騙人，眼睛所看到的影像、聲音都可能是AI擬真，眼見不能為憑，詐騙集團也會用AI來騙人，所以自已和家人要約定暗號，最好是有二道的查驗方式，這樣就不會受騙。

縣警局長戴台㨗指出，在數位科技時代，犯罪手法日新月異，我們執法人員必須與時俱進，掌握最新的科技發展趨勢，才能因應層出不窮的挑戰，提升科技偵查與數位鑑識能力，更有效地打擊犯罪，維護社會治安和司法公正。

美國AI、鑑事專家謝瑞圳到縣警局演講，縣警局長戴台㨗表示感謝。（記者葉永騫攝）

美國AI、鑑事專家謝瑞圳到縣警局演講，縣警局長戴台㨗表示感謝。（記者葉永騫攝）

謝瑞圳表示AI的運用可以協助加快刑事方面的偵辦能力。（記者葉永騫攝）

謝瑞圳表示AI的運用可以協助加快刑事方面的偵辦能力。（記者葉永騫攝）

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