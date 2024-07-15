國6東草屯路段轎車自撞護欄 失去生命徵象急救不治

57歲鍾姓駕駛被拉出時已無生命徵象，搶人員一面搬運一面施作CPR。（民眾提供）

2024/07/15 15:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國道6號東草屯東向5.1公里路段，今（15）日上午發生轎車自撞外側水泥護欄事故，撞擊力強大，57歲鍾姓駕駛卡在駕駛座，前胸嚴重變形，臉與四肢也有多處嚴重外傷，消防救護人員到場後發現已無呼吸心跳，經破壞車體強力拉出後持續CPR，經送醫後由醫護接手急救但仍在中午宣告不治，肇事原因有待警方調查釐清。

該場死亡車禍發生在上午10時21分許，1部由57歲鍾姓男子駕駛的轎車，東草屯東向5.1公里路段，靠近交流道水泥墩處，不知何故突然撞向外側水泥護欄，當時撞擊力非常強大，行經車輛都可聽到巨大聲響，有行經駕駛人馬上打119，包括碧興、草屯、雙冬等消防分均派出救護、器材等車輛到場。

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消防人員到場後發現，車頭嚴重毀損變形，鍾姓駕駛卡在駕駛座，前胸因重擊而嚴重變形，臉與四肢也有多處嚴重外傷，骨盆腫脹，而經測量已短脈膊，時間緊急下，眾人合力破壞車體，將傷者拉出，一面在搬運一面進行CPR，到草屯佑民醫院後，急診醫護人員接手急救，惟急救到中午12點多仍回天乏術，宣告死亡。

由於車禍發生時間是上午10點多，鍾姓駕駛為何會自撞護欄，是因病或疲勞還是有酒駕，都有待警方進一步調查釐清。

搶救人員把握每一秒一直施作CPR。（民眾提供）

一部深色轎車15日上午行經國6東草屯路段失控自撞水泥護欄，消防人員搶救送醫仍不治。（國道七隊提供）

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