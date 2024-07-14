桃園爆發警匪追逐 歹徒自撞車卡安全島、警鳴槍逮3人

龜山警分局攔查可疑車輛發生追逐戰，駕車林姓男子失控撞擊安全島，員警上前拔槍並對空鳴槍示警，逮捕林男及另2名乘客。（記者余瑞仁翻攝）

2024/07/14 15:49

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市警局龜山分局員警今天上午在龜山區文化七路巡邏時，發現一部轎車行跡可疑，以警用小電腦查詢發現車牌與車身不符，警方當下鳴笛示意停車受檢，對方卻加速逃逸與警方發生追逐，員警駕駛警車一路鳴笛尾隨可疑車輛，同時通報警力攔截圍捕，逃逸車輛最後在文化三路、龜山一路口失控撞擊安全島及路樹，員警上前拔槍並對空鳴發1槍喝令20歲林姓駕駛與2名乘客下車就逮，訊後依偽造文書等罪嫌移送檢方偵辦。

龜山警分局指出，大華派出所員警今天上午9點30分許駕駛警車執行巡邏勤務時，在龜山區文化七路發現林姓男子駕駛的轎車形跡可疑，員警以警用小電腦查詢車籍，發現車牌與車身不符，當下鳴笛示意對方停車受檢，但林男卻駕車加速逃逸，警方立即加速尾隨緊盯，同時通報支援警力發動攔截圍捕。

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林男駕車高速逃竄，在後方警車緊追下，不久後在文化三路、龜山一路口為閃避停等紅燈車輛，鑽入車陣縫隙時失控撞上安全島並撞倒1棵路樹、車輛卡在安全島上，員警見狀立即下車、拔槍上前喝令駕駛與乘客下車，過程中並對空鳴發1槍示警，林姓駕駛聽到槍聲才乖乖下車就逮，另2名乘客也被趕到的支援警力逮捕，執法過程中無人受傷。

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