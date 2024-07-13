沒錄取開車撞「館長」健身館洩憤 健身教練殺人未遂罪起訴

林姓健身教練否認殺人或恐嚇之意，中檢依殺人未遂罪起訴。（資料照，記者許國楨攝）

2024/07/13 16:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕林姓健身教練到「館長」陳之漢經營的「成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館」，應徵教練沒被錄取，傳訊息給館長也未獲回應，心生怨懟，上月12日駕駛小貨車，猛踩油門撞入台中旗艦館大門，台中檢方聲押獲准，並以有「殺人的不確定故意」，依殺人未遂罪提起公訴。

起訴書指出，林男今年5月到「成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館」，應徵健身教練未果，他又透過臉書訊息，傳簡訊詢問館長未錄取原因，也沒獲得回應，他心生不滿，剛好上月12日傍晚，許姓朋友承租小貨車，請林男幫忙運送廢棄物。

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兩人回程途中，林男堅持要把小貨車開到旗艦店，許男想打手機報請警察協助，手機卻被林男取走，事隔約7分鐘，林男於當天晚間7時39分，開小貨車衝上階梯，撞入旗艦館的大門內，館內一群工作人員與健身會員飽受驚嚇，但無人受傷。

林男被台中地檢署聲請羈押獲准，他否認有殺人或恐嚇危害安全等犯意，他只有承認毀損罪，他強調衝入旗艦館之前，他有看一下館內是否有人，至於其他動機，「我沒想那麼多」。

中檢認為，當天傍晚5時至晚間10時，是運動會員最多的時段，且門口會員進出頻繁，踩油門開車高速撞入大門，又衝入館內，可能輾壓他人造成死亡，林男有不違背本意的殺人不確定故意（指林男可以預見會撞死人，如果撞死人，不違背林男的本意），檢方強調，林男也同時觸犯毀損罪，以及恐嚇危害安全罪，屬於競合犯，從重依殺人未遂罪起訴。

林姓健身教練沒被錄取，竟開貨車撞入館長經營的「成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館」。（警方提供）

林姓健身教練沒被錄取，竟開貨車撞入館長經營的「成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館」。（警方提供）

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