媚登峰「片面毀約」取消金卡會員權益 法官判應恢復終身免費課程

媚登峰曾於2021年時在官網片面向消費者告知將變更其權益，引發金卡會員不滿。（資料照，取自媚登峰官網）

2024/07/11 12:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓貴婦19年前花了64萬8千元向知名美容機構媚登峰構買典藏金卡，原本可享受「終身免費」美容瘦身課程服務，但媚登峰認為雙方簽約時只記載「長期享有以上服務」，沒有「終身免費提供」，片面取消合約並拒絕提供服務，吳婦氣得告上法院並求償441萬，法官審酌相關合約文件後，認定媚登峰已違約，須恢復終身免費課程外，還要賠1萬5600元給吳婦。

判決指出，2005年間，當時36歲的吳姓貴婦一次花了45萬元，向媚登峰購買488堂課程，成為金卡瘦身會員，雙方約定，吳婦每週最多使用基本課程3次，每次最多使用2堂課程，當吳婦使用完488堂課後，仍可依約定繼續「免費」使用課程服務。

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吳婦用了5年課程後，媚登峰又向吳婦收了19萬8千元，幫她把課程升級，但上課次數不變。吳婦用完基本課程後，媚登峰原本持續提供相關免費課程服務，但卻在2021年間中止免費課程，指雙方合約中記載為「長期享有以上服務」，沒有「終身免費提供」，讓吳婦氣炸，認為自己離平均餘命還有32年可活，提告要求媚登峰賠她441萬損失。

高雄地院審理時，媚登峰辯稱，公司成立已40年，近20年來受勞動法規有關基本工資、勞保、勞退新制、一例一休即休息日工資制度實施，導致美容業經營成本大增，金卡商品以自身經營成本為攤算各課程售價，再乘以基本堂數數量為制價，公司已提供10年以上售後課程服務，符合契約預定最高的使用年數，已完盡契約義務，不應再賠錢給吳婦。

法官審閱雙方合約，發現媚登峰締約時，並未告知吳婦使用免費贈送的課程，將來可能隨時變更或終止服務時間或內容，一般人依據系合約記載，僅可明確知悉基本堂數使用完畢後，才可享有長期以上服務，並無法清楚認知「長期享有以上服務」與「免費售後服務」有何不同，因此吳婦認知「長期服務」為「終身免費」尚屬合理。

而媚登峰在雙方合約裡，僅限制吳婦不得片面終止契約請求退費的權利，不能依此認定她使用完課程基本堂數服務後，就不用再履行「長期享有以上服務」約定的給付義務，媚登峰事後任意片面「利己解釋」，變更給付內容約定，並無理由。

法官依課程值價計算，判媚登峰應給付60週拒絕給付美容服務課程價值1萬5600元給吳婦，還要恢復提供原本提供的終身免費課程內容，可上訴。

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