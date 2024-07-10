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台中闆娘噴飛40萬 看新聞驚覺被騙怒報警逮車手

警方在超商內活逮江姓車手。（警方提供）

警方在超商內活逮江姓車手。（警方提供）

2024/07/10 15:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家貿易公司賴姓老闆娘，掉入假投資陷阱，連續2次共面交40萬元給詐騙集團，近日看網路新聞，發現行騙手法與自身遭遇簡直一模一樣，驚覺被騙而報案，本月8日配合員警執行誘捕行動，警方在約定佯裝要面交超商內，當場活逮江姓車手。

台中市警第二分局今天指出，該分局文正派出所日前接獲賴女報案，稱6月下旬在YouTube看到股票投資廣告，心動點擊留言區聯結後，認識了LINE暱稱「陳明宏」與「涵月」之人，對方以詐術誘騙她，謊稱其抽中股票，需繳錢認購，並由佯裝「明宏投資」車手進行面交。

賴女共計2次面交40萬元，因詐團又要求賴女繼續投資才能出金，賴女無意中從網路新聞看到相關詐騙手法，驚覺自已正身陷其中，連忙報警，警方展開偵辦，此時詐騙集團食髓知味，持續與賴女聯繫，要求面交繳付分潤費用1萬元才能出金。

員警請賴女配合執行誘捕行動，於本月8日與對方約定超商佯裝面交，51歲江姓車手上鉤出面取款，警方當場查扣玩具鈔一疊、手機15支、工作證1張、收據1張等相關證物。

警詢後將全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦；第二分局長周俊銘呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，讓人防不勝防，提醒民眾投資一定要選擇合法管道，提防被騙。任何聲稱高額回報、穩賺不賠的投資機會，往往隱藏著陷阱。若遇到可疑情況，請立即撥打110或165反詐騙專線，保持警惕，遠離詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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