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桃警「靖黃」逮回120位性工作者 其中還有泰國籍變性男子

泰國籍男子以假名「雯雯」加入賣淫集團被警方查獲。（圖由警方提供）

泰國籍男子以假名「雯雯」加入賣淫集團被警方查獲。（圖由警方提供）

2024/07/10 15:06

〔記者周敏鴻／桃園報導〕動過變性手術的泰國籍男子日前來台以假名「雯雯」加入賣淫集團，集團成員透過網路發布他身材曼妙的性交易廣告，桃園警方執行網路巡邏時發現，9日假意以每小時2400元代價談定性交易後，循線逮人，還從他身上起出0.93公克安非他命，訊後已依違反兒少性剝削防治法、毒品罪嫌與違反社會秩序維護法將他送辦。

桃園市政府警察局9日晚間執型「靖黃專案」，動員295名警力，針對躲藏社區公寓大樓的賣淫女子進行掃蕩，共查獲妨害風化120人，包括非法從事性工作的台籍女子67人與泰籍45人、越南籍8人等外籍人士，其中外籍人士多持觀光護照入境。

警方說，賣淫集團為招攬客人，還在網路上廣發性交易廣告，警方執行網路巡邏時，發現集團以「雯雯」的曼妙身材為賣點，循線聯繫上對方，相約以1小時2400元代價，假意要與雯雯進行性交易，9日晚間前往赴約時逮人。

警察局長吳坤旭說，為杜絕色情，警方將全面清查市內非法從事性工作人士並加強查緝，並強化網路巡邏與情蒐，務求讓違法業者無法繼續生存，以維護善良風氣。

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泰國籍男子（右）以假名「雯雯」加入賣淫集團被警方查獲。（圖由警方提供）

泰國籍男子（右）以假名「雯雯」加入賣淫集團被警方查獲。（圖由警方提供）

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