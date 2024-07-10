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欠稅罰款257萬拒繳 卻有1815萬存款 工程行老闆被管收

台南新營區一家工程行王姓老闆欠二五七萬多元稅罰款，銀行有一千八百多萬存款卻拒繳，行政執行署台南分署向法院聲請管收王男獲准。（圖：行政執行署台南分署提供）

台南新營區一家工程行王姓老闆欠二五七萬多元稅罰款，銀行有一千八百多萬存款卻拒繳，行政執行署台南分署向法院聲請管收王男獲准。（圖：行政執行署台南分署提供）

2024/07/10 12:32

〔記者王俊忠／台南報導〕在台南市新營區經營工程行的王姓負責人，公司滯欠過去營業稅、罰鍰、營利事業所得稅、勞工退休金費與交通罰鍰等計125萬346元；個人也欠所得稅、營業稅及罰鍰、營利事業所得稅、牌照稅與交通罰鍰等計132萬7295元，合計257萬7641元，逾期一直未繳。行政執行署台南分署執行發現王男銀行帳戶有1千8百多萬元存款，卻拒繳欠稅罰款，且無法說明，向台南地院聲請管收獲准。

行政執行署台南分署行政執行官林家禾調查發現，王男於稅單送達後銀行帳戶有多達1815萬餘元資金存入，其中1家銀行帳戶疑挪為自己或第三人所用的金額達266萬餘元，經詢問王男資金流向？王陳述是工程款，要付工資及材料錢，但無法提出相關證明以實其說。

另1家銀行帳戶疑為王男自己或第三人所用的資金高達411萬餘元，經詢問王男資金流向？王稱是朋友做砂石買賣，請他去銀行申請帳戶，銀行票都是朋友在使用等語，但王男無法提出相關證明以實其說。

7月9日上午，行政執行官通知王男到案說明，執行官訊問後認定王男有隱匿財產、故意不履行義務的情事，當場留置並將王男移送台南地方法院聲請管收，法官開庭審理後，於當日下午5時45分裁定准予管收。

台南新營區一家工程行王姓老闆欠二五七萬多元稅罰款，其銀行有一千八百多萬存款卻拒繳，行政執行署台南分署向法院聲請管收王男獲准。（圖：行政執行署台南分署提供）

台南新營區一家工程行王姓老闆欠二五七萬多元稅罰款，其銀行有一千八百多萬存款卻拒繳，行政執行署台南分署向法院聲請管收王男獲准。（圖：行政執行署台南分署提供）

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