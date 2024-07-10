台版柬埔寨詐騙案虐死3人 首腦「藍道」判無期徒刑

台版柬埔寨詐騙案首腦「藍道」涉犯705罪，一審判無期徒刑。（資料照）

2024/07/10 11:36

〔記者溫于德／台北報導〕前年爆發拘禁「豬仔」多達61人、虐死3人的「台版柬埔寨」詐團案，檢方指綽號「藍道」的首腦杜承哲涉犯705罪，全案今宣判，士林地院依私行拘禁致死、非法使人施用毒品、遺棄屍體等多罪，對杜男重判無期徒刑。

同時到案的詐團被告，薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等3人同樣被重判無期徒刑。全案可上訴。

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士院宣判後提供理由指，杜、薛、洪、王均正值青壯年，也有謀生能力，卻未以正途賺取財錢，恣意以詐欺、洗錢等手法犯罪，且為確保持續使用人頭帳戶，利用控房（負責控制豬仔寮的人員）私行拘禁提供帳戶的被害人，並對被害人上手銬、腳鐐、嘴巴塞毛巾、毆打、電擊，甚而以鐵棍燒紅燙被害人肚子等方式凌虐，最終造成3名被害人身亡。

士院也考量被拘禁的被害人多達61人、被詐騙人數高達266人，詐團不法所得高達4億834萬餘元，決定對杜、薛、洪、王均重判無期徒刑。

此詐團不法所得高達4億834萬5410元，承辦士林地檢署前年底首波起訴詐團高層「Ｓ姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等29人。士院已依私刑拘禁致死等罪重判傅、陳均無期徒刑，其餘27名被告也都遭到重判。

士檢再於首波起訴後，成功追緝杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等詐團共犯。

第二波起訴指，薛、洪、王等3人各被起訴702個罪，包含1個「發起主持操縱指揮犯罪組織罪」、3個「私行拘禁致死罪」、50個「加重強盜罪」、56個「非法使人施用毒品罪」、58個「私行拘禁罪」、267個「三人以上共同詐欺取財罪」、267個「洗錢罪」；至於首腦杜男，多出3個「遺棄屍體罪」，因此杜男共涉705個罪。

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