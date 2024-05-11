「台版柬埔寨」案首腦「S姊」傅榆藺21人 延押2個月

「台版柬埔寨」求職詐騙案的被告、綽號「S姊」的傅榆藺（灰衣者）。（資料照）

2024/05/11 16:40

〔記者楊國文／台北報導〕「台版柬埔寨」求職詐騙案涉拘禁61人，有3人遭凌虐慘死，犯罪所得近4億元，一審依私刑拘禁致死等罪，重判核心要角、綽號「S姊」的傅榆藺、陳樺韋各無期徒刑，另有27名共犯被判刑1年2月至29年6月重刑，正由高等法院審理中；高院審理認為，傅榆藺等多人被判重刑，犯罪情節重大，且曾商討逃亡海外事宜，有逃亡、再犯之虞，裁定傅女等21人自5月15日起均延押2個月。

被裁定延押的21人，包括傅榆藺、陳樺韋、蔡博臣、涂世泓、鄭育賢、呂政儀、鄭文誠、張家豪、鄭建宏、劉宏翊、邱伯倫、吳秉恩、林順凱、李佳文、吳政龍、楊子霆、吳郁群、周長鴻、林品翔、郭宏明、潘依凡等人。

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高等法院日前提訊傅榆藺等被告審理認為，傅榆藺等人涉私行拘禁致死、攜帶兇器強盜等多罪，犯罪嫌疑重大，且被害人人數眾多，侵害其生命、生體、自由、財產法益甚鉅，其犯罪情節重大。

高院並考量，傅女等人參與犯罪情節及次數頗多、及詐騙集團成員在桃園、淡水據點遭警查獲後，立即討論另設立新據點、做斷點撤離、湮滅證據及研討逃亡海外，有逃亡、反覆實施的再犯之虞，仍有羈押必要，裁定傅女等21人均自5月15日起延長羈押2月。可抗告。

本案源於，綽號「藍道」的詐騙集團首腦杜承哲（士院另案審理中）前年找來傅榆藺、陳樺韋等人組織「車隊」詐騙，透過網路以數萬元不等代價，誘使民眾提供帳戶，卻加以囚禁、凌虐，據調查，共有267人被詐騙，61人被拘禁，3名被害人遭凌虐慘死，詐騙金額達3億9342萬元，被稱為「台版柬埔寨案」。

一審將傅榆藺等29人判刑後，傅女等被告、檢察官均上訴高院，高院4月12日先針對已認罪，僅爭執一審判刑過重的量刑上訴被告，進行第一波宣判，傅女、陳樺韋等多名詐騙集團要角涉案部份，近日正密集審理中，列為下一波宣判。

被害人求償部份，士林地院已收到34件求償案，士院3月25日先就2件求償案，判「S姊」傅榆藺等多位核心成員應賠償2被害人1040萬元，可上訴。

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