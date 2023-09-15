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幫收賄所長求情 台版柬埔寨首腦藍道：送賓士是給他驚喜

「台版柬埔寨」詐騙集團首腦「藍道」杜承哲（左，本報資料照）出庭替拿錢辦事的寧夏派出所長葉育忻（右，翻攝資料照）求情，聲稱送賓士是葉驚喜，泰達幣是他主動贊助。

「台版柬埔寨」詐騙集團首腦「藍道」杜承哲（左，本報資料照）出庭替拿錢辦事的寧夏派出所長葉育忻（右，翻攝資料照）求情，聲稱送賓士是葉驚喜，泰達幣是他主動贊助。

2023/09/15 17:08

〔記者溫于德／台北報導〕檢方偵辦「台版柬埔寨」詐騙集團案，掌握多達61名「豬仔」遭拘禁，其中3人被虐死，今年將首腦綽號「藍道」的杜承哲等人起訴，追出他刻意接近、行賄時任派出所長葉育忻，依貪污等罪起訴葉育忻。士林地院今天首度開庭，杜承哲聲稱，「葉育忻絕無索、收賄」；士院另定下週三首度傳喚在押葉育忻出庭。

經統計，這個詐團不法所得高達3億9667萬餘元。檢方起訴指出，時任寧夏派出所長葉育忻拿錢辦事，連收錢行徑也十分大膽，曾直接在辦公室、停車場收下現金200萬元，還收受市價220萬元的賓士車，以及折合台幣約109萬元的泰達幣3萬3504顆；而他將賓士、泰達幣登記在劉姓女友人名下。

杜承哲：200萬是借款 泰達幣主動贊助葉育忻

士院今天開庭，杜承哲聲稱，他陸續交給葉育忻的200萬元，大多是因為葉育忻辦案所需而開口借款，陸續還款170萬元。

至於賓士車，杜承哲說，是自己決定給葉育忻驚喜，虛擬貨幣也由他主動贊助，「畢竟我常常麻煩葉查資料」，他還替葉育忻求情說，「葉絕對沒有索賄或收賄」。

承審法官庭末要求杜承哲不用多替葉育忻解釋，葉育忻早在檢方移審時已有其說法。

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