又見馬路三寶！台中單車男畫8字蛇行闖紅燈 網驚：趕投胎？

單車男以畫8字方式蛇行後闖紅燈逆向，引發議論。（擷自「社會事新聞影音」）

2024/07/09 17:07

〔記者許國楨／台中報導〕有民眾在網路社群上傳一段影片，片中只見一名騎單車男子，昨晚在行經車流量極大的北區路口時，先是大幅左右搖晃，接著以畫8字方式蛇行後闖紅燈逆向，引發議論，轄區警方今天表示，經檢視內容，單車男行為已涉違反道交條例規定可開罰，正在積極查緝單車男身分，依規查處。

根據網友上傳網路社群「社會事新聞影音」影片內容顯示，7月8日晚間8點多，一名男子在中清路快車道騎單車，自文化街往五權路方向行駛，蛇行穿越中清路與五權路口時，因單車男左右大幅度搖晃，還以車行軌跡畫8字，瘋狂蛇行及闖紅燈，引起其他用路人一陣驚呼。

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影片隨即引發網友熱議，「可能想投胎？下個月鬼門開，不用這麼早去閻羅王那報到」、「佩服他的勇氣」、「看起來是極限單車」、「這路口車流量很大，敢這樣玩，很猛喔⋯」。

轄區第二分局今天表示，該案雖未接獲民眾報案，正積極查證該名單車男身分，而該名男子騎乘自行車之行為，可依道路交通管理處罰條例第 73 條第1項第4款「慢車駕駛人，在道路上爭先、爭道或其他危險方式駕車者」，可處300元以上1200元以下罰鍰。

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