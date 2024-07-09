南投消防員參加救護競技 亞軍之外全包了

南投縣政府消防局6名隊員，組隊參加大林慈濟醫院舉辦的「到院前救護研習暨救護技術競技活動」，包辦冠、季、殿軍，開心合影。 （南投縣消防局提供）

2024/07/09 16:12

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府消防局6名隊員，參加嘉義縣政府消防局及大林慈濟醫院舉辦的「到院前救護研習暨救護技術競技活動」，從中南部5縣市消防隊員中脫穎而出，包辦冠軍、季軍及殿軍。

獲獎者包括，竹山分隊隊員歐亞茙、戴璇榮獲冠軍；草屯分隊隊員李嘉祐、詹詠竣榮獲季軍；南投分隊隊員李鳳儒、王璽淞榮獲殿軍。

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南投縣消防局指出，到院前救護工作，分秒必爭，考驗消防人員平時救護訓練是否紮實及臨場反應能力，此項競賽6月28日在大林慈濟醫院舉行，以貼近實務方式設計具有創意及挑戰性情境，涵蓋院前團隊合作、狹窄環境急救、昏暗場景救護等多項關卡，各參賽隊伍在擬真的場景中發揮團隊合作精神，通過多場模擬挑戰，展現其急救領域的專業知識和技巧。

主辦單位大林慈濟醫院急診部部長李宜恭，邀集嘉義長庚醫院醫師楊育瑞、林中仁、嘉義基督教醫院黃漢群醫師，及各縣市救護教官共同組成評審團進行評核，結果南投消防局6名隊員拿下冠、季、殿軍，相當難能可貴。

南投縣消防局表示，南投縣老人人口比率高，且許多地方位處偏鄉，強化同仁傷病患緊急救護能方益形重要，未來也將持續支持同仁參加各項救護比賽及強化救護技術，提升救護量能。

南投縣消防局，日前組隊參加「到院前救護研習暨救護技術競技活動」。（南投縣消防局提供）

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