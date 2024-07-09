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苗栗縣阻詐獎勵「加倍」 最高1萬元禮券

防阻詐騙，苗栗縣警察局除強力宣導，也給予協助阻詐成功的金融機構行員及超商店員「加倍」獎勵。（圖由苗栗縣警察局提供）

防阻詐騙，苗栗縣警察局除強力宣導，也給予協助阻詐成功的金融機構行員及超商店員「加倍」獎勵。（圖由苗栗縣警察局提供）

2024/07/09 15:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕詐騙層出不窮，苗栗縣警察局現行對於阻詐有功的金融機構行員及超商店員，每案發給2000到5000元的禮券獎勵，收得不錯成效。警察局規劃獎勵「加倍」，最高1萬元禮券，於今（9）日縣務會議討論通過，實施日並回溯自今年7月1日起，激勵金融機構行員及超商店員聯防阻詐，保障民眾的血汗錢。

苗縣警局分析詐騙交付手法，顯示遭詐被害民眾至金融機構辦理網路轉帳、臨櫃匯款、提款為大宗。若金融機構行員及超商店員若能於第一時間，適時關懷提問並通報員警到場阻詐，能減少民眾被害案件發生與保住民眾血汗錢，因此對於阻詐有功的金融機構行員及超商店員，依阻詐金額級距，發給2000元到5000元禮券。

警察局統計今年1月到6月，透過金融機構行員及超商店員協助，成功阻詐119件，攔阻金額9102萬餘元，較去年同期增加22件，金額增加1695萬餘元，收得不錯成效。警方為加強阻詐功效，就現行金融機構協助阻詐成功案件，規劃加倍獎勵，於今日縣務會議討論通過。

新阻詐獎勵辦法為，攔阻金額未達100萬元，頒發4000元禮券；攔阻金額100萬元以上、未達200萬元者，頒發6000元禮券；攔阻金額200萬元以上、未達500萬元者，頒發8000元禮券；攔阻金額500萬元以上，頒發1萬元禮券。

警察局表示，新阻詐獎勵辦法已送縣長室批核，待核准後即實施，並回溯自今年7月1日起。此外，縣府也會對於阻詐有功的金融機構行員及超商店員予以公開頒獎表揚。

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