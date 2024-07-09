女外送員訴苦活得好累 大樓租住處墜樓身亡

女子今上午被發現倒臥在社區一樓中庭。（民眾提供）

2024/07/09 14:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一棟大樓今天上午傳出墜樓事件，一名女子被發現臥在社區一樓中庭，經緊急送醫搶救後，仍因傷重宣告不治，經查，擔任外送員的女子平日獨自租住該處，近期曾向家人訴苦「活得好累」，未料即發生憾事，警方已報請檢方相驗，釐清死因。

據了解，事發地點是在北區健行上某大樓，今天上午8時許，大樓管理員突聽到一聲巨響後察看，驚見一名女子倒臥在社區一樓中庭報案，消防局派遣救護車到場時，女子已無生命跡象，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後，仍在9時55分許傷重宣告不治。

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轄區警方同時間到場拉起封鎖線，查出女子身分是租住大樓10樓的女性租客，年約43歲，目前從事外送員工作，經通知鑑識人員採證，發現女子住家大門未上鎖，現場無打鬥痕跡，門窗亦未遭破壞，已初步排除外力介入，其胞姐表示，妹妹患有慢性病，平常有服用藥物，近期曾訴苦「工作很辛苦、很累」，未料發生憾事。

警方表示，目前家屬對死因無意見，後續家屬筆錄製作完成後，將報請檢察官相驗，釐清死因。

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