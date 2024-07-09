台中北區華廈連4天腐臭味受不了 開鎖驚見獨居男子陳屍屋內

住戶連聞4天腐臭味受不了，向二分局文正所報案。（資料照，記者許國楨翻攝）

2024/07/09 12:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區英士路上一棟華廈，近期連續多天都有住戶聞到腐敗的「垃圾味」，起初以為是天氣太熱，樓梯間或是外面飄來的臭味，直到8日下午實在受不了報案，警方會里長逐戶嗅聞，發現味道來自某住戶，經找來鎖匠開門，這才驚見是獨居的男住戶陳屍屋內，目前已報請檢方相驗，釐清確切死因。

台中市第二分局今天指出，該分局文正派出所昨下午4時許獲報，北區英士路一棟華廈內散發臭味，立即派員到場查處，住戶表示，從5日下午開始就已聞到大樓梯間有臭味，原以為是垃圾，味道卻一直未散去，期間還曾請里長、鄰長到場調查，是否有人亂丟垃圾或雜物仍未果。

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直到8日樓梯間仍持續散發臭味，再度請附近鄰長及里長到場確認，里長到場時覺得味道疑似腐臭味，故通知文正所員警到場一同查看確認，經逐戶嗅聞，確認該味道明顯係從該棟3樓住戶散發，但敲門皆無人應門，經聯繫家屬同意後先行開鎖進入查看，發現73歲的吳姓男子倒臥廁所已明顯死亡。

第二分局鑑識小組到場採證，並聯繫死者女兒至所製作相關筆錄後，吳女稱父親平時獨居，有心臟病等相關慢性病病史，警方今天將報請檢察官相驗，釐清死因。

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