澎湖長者頭部外傷無法直升機後送 海巡接駁急送馬公就醫

望安交通船接駁傷患，在外海轉運海巡巡防艇。（澎湖海巡隊提供）

2024/07/09 12:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕離島居大不易 ！望安將軍離島昨（8）日傍晚，傳出一名35年次男性長者頭部外傷，將軍衛生所緊急通報後送就醫，但因長者頭部外傷，擔憂空中氣壓亂流影響傷勢，無法直升機後送救援，改由澎湖海巡隊執行任務，但因潮汐問題，巡防艇無法靠港接駁，只能由交通船接駁至外海再行轉運，一波三折才將傷患送抵馬公。

海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部調查指出，昨日傍晚5時2分接獲望安鄉將軍衛生所通報，有一名35年次男性民眾因頭部外傷，經澎湖縣政府衛生局依直升機後送醫療評估不符條件，但仍急需後送馬公就醫，巡防區立即通報第八（澎湖）海巡隊，派遣線上10087巡防艇趕往救援。

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第十三巡防區指揮部同步通報金馬澎分署第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協處，救人如救火，且因適逢低潮，巡防艇有航安顧慮，並由當地衛生所協調1艘「將軍之星」交通船搭載傷患、家屬與醫護人員等3人出港，於將軍港外與10087巡防艇進行接駁，鄉長許賢德全程陪同，順利將人員以最大安全速率馳返馬公港，於晚間6時40分交由消防局救護車載往衛福部澎湖醫院就醫。

海巡署表示，對於離島居民生命安全醫療權益非常重視，秉持「時間即生命，速度即希望」，於第一時間獲報立即前往應處；呼籲民眾如有需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，海巡署將立即派員前往應處。

海巡巡防艇將傷患送往馬公碼頭，以接力方式由救護車送醫搶救。（澎湖海巡隊提供）

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