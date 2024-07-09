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超車不成變逼車！高雄瑪莎拉蒂男亮開山刀 這下慘了

警方逮獲陳男送辦。（讀者提供）

警方逮獲陳男送辦。（讀者提供）

2024/07/09 11:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名陳姓男子駕駛豪車瑪莎拉蒂行經鳳山區經武路及鳳明街口，竟因超車不成，不斷對王男駕車惡意逼車，還一度亮出開山刀，造成王男飽受威脅，鳳山警方線上攔截圍捕逮獲陳男，將他依恐嚇、強制罪嫌移送法辦，並開出危險駕駛、逆向行駛罰單，最重可開罰3萬7800元。

警方今表示，陳姓男子（44歲） 7月6日駕駛瑪莎拉蒂豪華車輛，沿著鳳山區經武路行駛，途經鳳山區經武路及鳳明街口，要超前同向王男（31歲）車輛不成，火大認為陳男故意不讓他超車，竟一路從經武路、維新路到中山路，無視人車眾多，逆向對王男逼車。

過程中陳男一度開車亮出開山刀，民眾於鳳山區中山、維新路口目擊有一輛自小客車駕駛疑似持刀追逐另一白色車輛，擔心波及其他用路駕駛及民眾人身安全，立即撥打110向警方報案。

陳男持續行駛至鳳山區中山、安寧街口，人車較少才超車將王男擋下，陳男當街下車對王男叫囂，卻因打錯檔位，致車輛後退碰撞王車受損，王男未下車，直接駕車閃過，陳男竟又駕車從後追上，於鳳山區中山、體育路口，二度阻擋王男車輛，王男駕車閃避後，靠右停靠曹公路邊。

警方據報派遣線上警網攔截圍捕，於曹公路將陳男攔下查獲，陳男見警竟稱被人逼車，王男則求助警方，提供行車紀錄器影像，稱人身安全受到威脅，警方檢視行車紀錄器影像，陳男不斷惡意逼車緊追不放，甚至逆向超車違停路中央，擋住王男繼續行駛，下車意圖恐嚇。

警方也於陳男後車箱起出1把開山刀，加上民眾目擊陳男亮刀逼車，認定陳男對王男有強制、恐嚇犯罪行為，當場將陳男依現行犯逮捕，帶回警局偵辦，陳男才坦承趕時間要回家，對方不讓他超車，才會生氣逼車，開山刀為防身用，坦承曾一度亮刀，行為不當感到後悔。

警訊後將陳男依恐嚇、強制罪移送高雄地院檢察署偵辦，並對陳男開出2張罰單，包括危險駕駛開罰6千至3萬6千元、逆向行駛開罰900至1800元，警方呼籲民眾危險駕駛對於用路人安全有極高危害性，如果駕駛於道路上遇有行車糾紛或其他危險駕駛行為，應妥善處理或撥打110請求警方協助，以保障行車安全及人身安全。

陳姓男子駕駛豪車瑪莎拉蒂。（讀者提供）

陳姓男子駕駛豪車瑪莎拉蒂。（讀者提供）

陳男當街下車對王男叫囂，卻因打錯檔位，致車輛後退碰撞王車受損。（讀者提供）

陳男當街下車對王男叫囂，卻因打錯檔位，致車輛後退碰撞王車受損。（讀者提供）

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