直播罵民眾！減重名醫劉乂鳴與2員工 共判賠20萬元

減重名醫劉乂鳴與王姓員工開直播罵民眾，遭北院民庭判賠20萬元。（資料照，翻攝劉乂鳴臉書）

2024/07/08 11:25

〔記者溫于德／台北報導〕3年前減重名醫劉乂鳴與兩名員工上網直播罵3位民眾「吃大便」、「淫婦」、「頭殼裡面只有灌尿」等語。高等法院刑事庭認劉等3名被告各犯誹謗、公然侮辱罪，分別判拘役70日、30日、20日；民事部分，劉與其中一名王姓員工被丁姓民眾求償150萬元，民事一審判賠20萬元。

劉乂鳴曾自創醫藥理論為間歇性斷食和「逆轉療法」，並以自身做實驗，成功從105公斤減重至72公斤；後經多家電視台專訪，劉有「鋼鐵醫師」、「醫界梁家輝」之稱，其臉書也以鋼鐵醫師自居，張貼多張他裸上身秀肌肉的照片。

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刑事判決指，2021年7月至2022年2月間，劉乂鳴與吳、王兩名員工在其YouTube頻道「劉乂鳴－鋼鐵醫師開電」，直播罵姜姓女子是「淫婦」等語，另罵丁、王兩位民眾為「撿破爛」、「吃大便」、「智障」、「低能」、丁大便」、「丁土虱」、「垃圾」、「臭俗仔」、「鴨嘴獸」、「井底狗」、「白痴」、「狗」等語。

劉等3人挨告後坦承發表過言論，但否認犯行辯稱，因曾受到3人的攻擊，才會用這些話回應、反擊；另女子的行為符合聖經中關於「姦淫」的定義。

刑事一審北院指劉等3人的言論貶抑3位民眾的人格，造成3位民眾的社會評價及名譽受損，該當誹謗、公然侮辱罪，並審酌原、被告有紛爭，劉等3位被告卻未以理性方式溝通、解決，犯後又否認犯行且未達成和解，依法劉判拘役70日，王、吳各30日、20日，均得易科罰金；二審高院駁回上訴定讞。

後來丁姓民眾對劉與王求償130萬元；兩人自稱其言論屬言論自由的範疇，應受到保障，且若是丁先以言論攻擊他們，他們才會加以防禦，否認賠償責任。

民事一審北院指劉、王罵丁的詞彙，明顯具有貶低他人以及人身攻擊的意味，足以使丁在精神上、心裡是感到難堪，同時貶低丁的名譽、人格，決定命兩人連帶賠償20萬元給丁；可上訴。

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