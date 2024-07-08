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醫美女員工抽脂當「活廣告」卻致死 高院判決出爐

醫美診所女員工抽脂當「活廣告」卻致死，除林姓女負責人被判刑定讞外，高院另將２名職員各判刑６月，及分別併科60萬元、50萬元，可上訴。（記者楊國文攝）

醫美診所女員工抽脂當「活廣告」卻致死，除林姓女負責人被判刑定讞外，高院另將２名職員各判刑６月，及分別併科60萬元、50萬元，可上訴。（記者楊國文攝）

2024/07/08 10:53

〔記者楊國文／台北報導〕陸姓女子到尚未開幕的北市某醫美診所應徵，被慫恿抽脂豐胸當「活廣告」，卻因無醫師資格的職員池國樑施打過量的麻醉藥引發癲癇，引發缺氧性腦病變，導致敗血性休克死亡，診所負責人林玉清去年被依違反醫師所判刑2年5月、池男被判刑2年9月定讞；台北地院另依違反醫師法，將不具醫師資格卻參與手術的職員周建國、鄭惠升分別判刑2年、1年10月，上訴後，高等法院考量周、鄭已和家屬和解並賠償，今將2人均改判為6月徒刑、可易科罰金，分別併科罰金60萬元、50萬元，罰金可以每天1千元折算易服勞役。

2013年6月13日，28歲的陸女前往台北市敦化商圈尚未開幕的「微笑國際診所」應徵，上班幾日後被診所慫恿抽脂、豐胸當活廣告，將來開分店可讓她當主管；陸女同意準備接受大範圍抽脂，池男卻替她施打過量麻醉藥，造成她全身躁動、吼叫、抽搐、陷入昏迷，急救躺病床一個半月後終因腦缺氧併發肺炎、神經敗血性休克死亡。

檢方根據醫審會的鑑定報告，認為診所負責人林玉清未做好術前評估，急救措施也不完備，與陸女死亡有因果關係，至於不具醫師資格的池岳龍卻參與手術，依違反醫師法非法執行醫療業務等罪起訴林、池。

審理時，林、池否認犯行，去年仍被判刑2年5月、2年9月定讞。

方查出，診所職員鄭惠升、周建國均未具醫師資格，也都參與陸女的抽脂手術，均被依醫師法起訴。台北地院判鄭女1年10月、周2年。

全案上訴後，高院審理認為，周、鄭已和家屬和解並賠償，今將2人均改判為6月徒刑、可易科罰金，分別併科罰金60萬元、50萬元，罰金可以每天1千元折算易服勞役。可上訴。

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